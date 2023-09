Op kot gaan was nog nooit zo duur

Het academiejaar gaat in de meeste hogescholen volgende week officieel van start, en voor heel wat studenten betekent dit ook dat ze met heel hun hebben en houden naar een kot verkassen. Maar dat ‘tweede verblijf’ wordt er helaas niet goedkoper op: tegenwoordig tel je in de West-Vlaamse studentensteden gemiddeld 423 euro per maand neer voor een kot van de hogeschool of universiteit.

Tijdens de zoektocht naar een kot heb je keuze tussen twee opties: ofwel kies je voor een kot dat wordt verhuurd door een onderwijsinstelling ofwel huur je iets op de privémarkt. Die eerste categorie is vaak iets duurder, maar ze zijn doorgaans wel altijd een tikkeltje beter uitgerust en voldoen sowieso aan alle geldende normen van dat moment.

Wachtlijsten

In West-Vlaanderen bieden Vives, Howest en Kulak samen 1.115 studentenkamers en -studio’s aan. Gemiddeld tel je daar maandelijks 423 euro voor neer, afhankelijk van het inkomen van je ouders en de faciliteiten/luxe die je wenst ligt die prijs hoger of lager. Ter vergelijking: vorig academiejaar lag dat gemiddelde nog op 365 euro, op kot gaan is in een jaar tijd dus bijna 60 euro per maand duurder geworden.(lees verder onder de grafiek)

Die toenemende huurprijs zorgt echter niet voor minder interesse bij de studenten en hun ouders: elke onderwijsinstelling kampt met lange wachtlijsten, elke kamer en studio wordt razendsnel ingenomen. In Kortrijk hebben zowel Vives, Howest als Kulak studentenresidenties ter beschikking, de prijzen daarvoor variëren tussen de 179 en 602 euro.

In Brugge vind je bij Vives en Howest geen enkele kamer onder de 420 euro. In Oostende, Torhout en Roeselare is Vives de enige school die koten aanbiedt, met minimumprijzen van respectievelijk 433, 310 en 245 euro.

Prijs zal nog stijgen

Wie bij de scholen geen kot kan bemachtigen, moet op de privémarkt op zoek gaan naar een geschikt stulpje. Daar schommelt de gemiddelde huurprijs tussen 285 euro (in de goedkoopste stad Roeselare) en 400 euro (in Oostende, de duurste). Echter, in tegenstelling tot de studentenhuizen van de hogescholen zitten de kosten voor het verbruik van water en energie doorgaans niet inbegrepen in deze prijs. (lees verder onder de grafiek)

“De verwachting is dat dit gemiddelde nog zal stijgen, voornamelijk omdat er veel nieuwbouw op de markt komt de komende jaren”, klinkt het bij Kortrijks schepen Wout Maddens. “Het is ook nodig dat de privémarkt van de studentenkoten uitbreidt. Momenteel is onze kotratio namelijk net geen 20 procent, terwijl het onze doelstelling is om minstens voor 25 procent van alle studenten een studentenkamer te hebben.”

“Vooral voor Erasmusstudenten wordt het echt moeilijk om iets te vinden. Kotbazen zijn steeds minder bereid om voor 6 maanden te verhuren”

Het grootste deel van het aanbod wordt handig verzameld op de website van Kotwest, toch is het niet altijd eenvoudig om een gepaste voorziening op de kop te tikken. “Wij hebben campussen in Kortrijk en Brugge, in beide steden worden studenten bij hun zoektocht naar studentenhuisvesting op de private huurmarkt ondersteund door de Stuvo-medewerkers. In Kortrijk verloopt dit steeds efficiënter, in Brugge verliep het dit jaar een pak stroever dan voorgaande jaren. Vooral voor de Erasmusstudenten is het moeilijk, kotbazen zijn niet meer bereid om voor 6 maanden te verhuren. Overal is de situatie precair, zowel qua aanbod als qua prijzen”, klinkt het bij Ria Vermote van Howest.