Oostende reikt diploma’s uit aan 35 jonge deelnemers Tiener Techniekacademie

De Tiener Techniekacademie dompelde 35 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar onder in de wereld van techniek en STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en biedt een waaier aan wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen en beroepen. In zes woensdagen leerden kinderen in ’t Bosjoenk een LEGO-robot bouwen en programmeren. Daarnaast maakten ze een funky escapebox en gingen op bezoek bij lokale bedrijven. De Techniekacademie is een samenwerking tussen Stad Oostende en hogeschool VIVES met de steun van de Vlaamse overheid, de provincie en tal van lokale bedrijfspartners. (red.)