Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut breidt uit

Het schoolbestuur van secundaire school OLVH (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut) in Sint-Andries is erin geslaagd om van het Agentschap Wegen en Verkeer de strook grond te kopen naast het perceel van ‘het huisje’ in de Doornstraat. “We hadden al een tijdje ons oog laten vallen op dat stuk grond in functie van de verkeersveiligheid rond de school”, aldus directeur Sofie De Baere. “We zijn immers volop aan het bekijken hoe we de verkeersknoop rond de school veiliger kunnen maken. Dankzij het schoolvervoerplan, dat we samen met Stad Brugge opmaakten, kunnen we nieuwe mogelijkheden op dit vlak verder onderzoeken. Door deze aankoop breidt het terrein met meer dan 1.000 m² uit. Een open ruimte, die we vooral als extra groene zone zullen gebruiken. Op deze manier beschikken zowel KSA Willibrord als OLVH over meer mogelijkheden om buiten te spelen en te leren.” (PDC)