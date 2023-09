Onderwijsterrassen in Harelbeke zijn geslaagd initiatief

Lokaal bestuur Harelbeke hield voor het eerst ‘onderwijsterrassen’ in de Zuiderkouter. Dit is een netwerkevent voor alle onderwijzend personeel van de Harelbeekse scholen. Comedian Piv Huvluv bracht zijn show Piv@school. Zelf heeft hij namelijk heel wat onderwijservaring en kan hij er als de beste over het dagelijkse reilen en zeilen vertellen en grappen.

Aansluitend was er een netwerkmoment voor de leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en andere functies uit de 12 Harelbeekse schoolteams. Op de foto herkennen we onder meer schepen van Onderwijs Francis Pattyn, derde van rechts Karolien Deschildre, beleidsmedewerker onderwijs en brugfiguren van het onderwijs Leen Devos, tweede van rechts en Marjolijn Braet, vijfde van rechts. (PVH/foto LOO)