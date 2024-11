Nieuwe speerpunten voor nieuwe algemeen directeur Inspirant: “Ondernemen met een hart”

Elke Van Bladel (41) staat sinds enkele weken aan het roer als algemeen directeur van Inspirant, dat buitengewoon onderwijs, gespecialiseerde professionele begeleiding en warme zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking.

In 1920 hielden de zusters Dominicanessen Instituut De Rozenkrans in Oostduinkerke boven de doopvont. Daar is nog altijd de hoofdzetel gevestigd van Vlaanderens oudste zorginstelling die intussen Inspirant heet. Samen met de sites in Aartrijke, Nieuwpoort, Westende en Oostende telt Inspirant zo’n 480 bewoners/leerlingen en meer dan 500 personeelsleden.

Overkoepelend denken

De nieuwe job is voor Elke Van Bladel een spannende uitdaging, want als bachelor accountancy-fiscaliteit, master strategisch management, en na een opleiding HR-management, startte ze haar loopbaan in een totaal andere sector. “Ik ben eigenlijk afkomstig uit het Antwerpse Schoten, maar startte in 2009 als interne auditor bij Daikin Europe. Door die job ben ik ook aan zee beland en woon ik nu met mijn gezin in Oudenburg. Ik auditeerde bij Daikin de verschillende filialen en processen, van financiële over HR, IT tot aankoop … Een ideale leerschool om overkoepelend te denken, proceskennis te verfijnen en interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. In 2019 startte ik als stafmedewerker Supply Chain in AZ Damiaan (nu AZ Oostende) en vanaf 2021 werkte ik er als stafmedewerker algemene en medische directie voornamelijk beleidsdossiers uit. Tijdens de fusie van de Oostendse ziekenhuizen was ik als clusterverantwoordelijke voor de logistieke en aankoopprocessen nauw betrokken in het uitwerken van het erkenningsdossier. Bij AZ Damiaan/AZ Oostende was ik ook interne audit liaison, projectbegeleider en sinds 2024 leidinggevende van de communicatiedienst.”

Hoe Elke dan toch bij Inspirant is terechtgekomen? “Wij hebben drie kindjes met een ondersteuningsbehoefte. Ik maakte kennis met Inspirant dankzij de samenwerking met de stad Oostende. Hierdoor konden onze kindjes in de paas- en zomervakantie terecht in de Blokkendoos. We zijn heel dankbaar dat onze kindjes sinds enige tijd ook op woensdagnamiddag naar de Blokkendoos kunnen. Op school is er geen opvang, dit had dus een grote impact op ons gezin. De Blokkendoos is niet alleen een grote hulp, onze kindjes gaan er ook supergraag heen. Als ervaringsdeskundige mama weet ik wat Inspirant voor de zorggebruikers én voor hun context betekent. Deze ervaring neem ik enerzijds mee in mijn rol als algemeen directeur, maar anderzijds is het ook persoonlijk een verrijking om hierin een stukje bij te dragen.”

Gezonde balans

Elke kan in haar nieuwe functie haar ervaring en kennis delen, maar er komt ook veel nieuwe informatie op haar af. “Dat voelt soms onwennig, maar ik word heel goed ondersteund door een sterk directieteam en attente medewerkers. Voor mij was het 15 jaar terug in de tijd op technologisch vlak. Wat vanzelfsprekend en ingeburgerd was toen ik Daikin verliet, wordt nu met mondjesmaat geïmplementeerd. Ook toen ik in het ziekenhuis aan de slag ging, heb ik dit ervaren. Waar in de ziekenhuizen, misschien wel dankzij corona, de laatste vijf jaar een grote inhaalbeweging is gedaan, zie ik dat hier bij Inspirant (en waarschijnlijk veel voorzieningen in de sector) eenvoudige toepassingen nog niet zijn ingeburgerd en systemen vaak verouderd of niet aangepast zijn aan de nieuwe organisatievorm. Dat is ook logisch door de krappe budgetten. Ook sommige ondersteunende processen werken nog te versnipperd of zijn nog niet aangepast aan de grootte van de organisatie. Er is nog heel wat ruimte voor optimalisatie en vereenvoudiging, zodat medewerkers nog meer kunnen focussen op wat waarde toevoegt. Het zal een mooie uitdaging zijn om een gezonde balans te bewaren tussen de kwaliteit van zorg, de financiële middelen en om deze achterstanden weg te werken.”

Langetermijnvisie

“Op vlak van kwaliteit zetten we enorm hard in op het opvolgen en voldoen aan de wetgeving. Ik heb enkele ideeën om dit interactiever, eigentijdser en concreter te maken, maar dat bespreken we eerst intern. Tot slot wil ik graag met het directieteam de organisatiestructuur evalueren. Die is sterk gewijzigd met de fusie en na bijna twee jaar is het een gepast moment om te kijken wat wel en niet werkt. Door de krachten te bundelen staan we als organisatie sterker.” Elke vat de langetermijnvisie samen: “Kwalitatieve zorg en onderwijs staan centraal, ongeacht de uitdagingen. We moeten de beschikbare middelen maximaal en zo efficiënt mogelijk inzetten. De fusie biedt hier grote voordelen omdat we onze financiën, onze kennis en expertise krachtig bundelen. Onze speerpunten zijn: ondernemen met een hart op een duurzame manier”, klinkt het.