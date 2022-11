Nieuwe multifunctionele didactische ruimte voor SASK

De officiële opening van de Cloud vond plaats op zaterdag 19 november. De Cloud is een nieuwe multifunctionele didactische ruimte in het Sint-Andreaslyceum (Sint-Kruis Brugge).

Het is een prachtig lokaal met zicht op de skyline van Brugge, waar leerkrachten les kunnen geven en activiteiten organiseren volgens nieuwe inzichten en concepten.

In de Cloud kunnen immers wisselende werkvormen worden toegepast. Er is ruimte in overvloed om aan een kleine groep les te geven terwijl andere leerlingen in groepjes samenwerken of individueel oefeningen maken. Kringgesprekken zijn ook gemakkelijk te organiseren in de open ruimte.

De Cloud kan ook voor een welgekomen afwisseling zorgen van het gewone klaslokaal, maar kan evengoed dienstdoen als onthaalruimte voor recepties of als aula voor een spreekbeurt.

(PDC)