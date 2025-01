Nieuwe Middelbare Steinerschool De Troubadour komt op site VOT Ons Tehuis

Ieper krijgt er een nieuwe middelbare school erbij. De Troubadour Middelbare Steinerschool Vestiging Ieper gaat van start op 1 september 2025 met een eerste middelbaar A-stroom in twee paviljoenen op de site van Ons Tehuis in de Poperingseweg. “Het eerste werkingsjaar van een nieuwe middelbare school wordt altijd zelf gefinancierd. Daarom zijn we in gesprek met ouders, bedrijven en organisaties die ons financieel willen ondersteunen”, zegt vestingsdirecteur Patsy Verplancke.

Al in mei vorig jaar raakte bekend dat er concrete plannen waren om een middelbare steinerschool op te richten in Ieper. “Deze school is het resultaat van de toewijding en visie van een initiatiefgroep bestaande uit zeven ouders van de lagere steinerschool Koningsdale, een mix van mensen uit het onderwijsveld en ondernemers”, zegt Patsy Verplancke (52), mama van Vic en toekomstig vestigingsdirecteur. “Dagelijks zien wij als ouders hoe onze kinderen met plezier naar school gaan, dankzij de unieke aanpak van de steinerpedagogie. We willen niet dat deze brede ontwikkeling stopt na het zesde leerjaar. Daarom zijn we in de zomer van 2023 gestart met dit project.”

Financiering

Het doel is om te starten met een eerste middelbaar op 1 september dit jaar. “Elk schooljaar voegen we een extra leerjaar toe, zodat we over zes jaar een volwaardige middelbare school hebben”, vervolgt Patsy Verplancke, die in Zillebeke woont en de functie van directeur zal combineren met haar bedrijf Condor Safety. “Op dit moment werken we hard aan de samenstelling van ons lerarenteam, en vanaf maart kunnen leerlingen zich aanmelden. Het eerste werkingsjaar van een nieuwe middelbare school wordt altijd zelf gefinancierd. Dat betekent dat we de komende zes jaar extra middelen nodig hebben om deze droom waar te maken. Daarom zijn we in gesprek met ouders, bedrijven en organisaties die geloven in de maatschappelijke meerwaarde van ons project en ons financieel willen ondersteunen.”

Paviljoenen

De lessen zullen plaatsvinden in twee paviljoenen van Vereniging Ons Tehuis in de Poperingseweg. “Het is een prachtige locatie, op slechts 15 minuten wandelen van het station, verscholen in het groen”, gaat Patsy Verplancke verder. “Vanaf deze zomer verhuizen de leefgroepen naar hun nieuwe gebouw aan de rechterkant van de site, terwijl wij met onze school een thuis vinden aan de linkerkant van het terrein.”7

A-stroom

“In onze eerste graad bieden we een A-stroom aan, gevolgd door een brede Doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO, red.). Deze brede ontwikkeling is een essentieel kenmerk van de steinerpedagogie. Onze leerlingen krijgen tot hun 18 jaar de tijd om al hun talenten volledig te ontplooien en daarna pas een bewuste keuze te maken voor een specifieke richting aan de hogeschool of universiteit. Hierbij focussen we niet alleen op het cognitieve maar bieden we onder anderer ook stages, projecten, expressieve vakken en ambachten aan met als focus het ontwikkelen van een sterke daadkracht.”

Concrete vraag

Voor Barbara Decramer, directeur basisschool Koningsdale, is de komst van De Troubadour een belangrijk moment. “Al van bij het ontstaan van de basisschool kwam met de regelmaat van de klok de vraag: is er een vervolg in het middelbaar voor ons kind? Als pionierende school hebben we die vraag lang afgehouden. Koningsdale tot een volwaardige school uitbouwen was onze eerste bekommernis”, aldus Barbara Decramer. “In de voorbije 15 jaar stroomden onze leerlingen meestal uit naar een school in de buurt. De laatste jaren gingen steeds meer mensen buiten Ieper op zoek naar een alternatief. Het ontstaan van de Troubadour gaat dus in op een concrete vraag die leeft bij ouders.”

Negende in Vlaanderen

De Troubadour wordt de negende middelbare steinerschool in Vlaanderen. “We weten dat er in Ieper al enige tijd wordt nagedacht over de oprichting van een middelbare school volgens de steinerpedagogie”, zegt Ilse Van Eetvelde, adjunct-directeur bij koepelorganisatie MSV Middelbare Steinerschool Vlaanderen. “Dit denkwerk is nu ook uitgemond in de start van een enthousiaste initiatiefgroep. De passie en het doorzettingsvermogen van deze groep zal de komende maanden nodig zijn om de nodige praktische voorbereidingen te treffen, sterke leraren en voldoende leerlingen te vinden en effectief te starten op 1 september 2025. Daarbij kan de initiatiefgroep rekenen op de professionele ondersteuning van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen. We hebben al 8 vestigingen over 4 Vlaamse provincies, en kunnen rekenen op meer dan 330 personeelsleden om onze 1.780 leerlingen te helpen ontwikkelen.”

Verrijking onderwijsaanbod

Burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) is trots dat Ieper na Brugge de twee West-Vlaamse middelbare steinerschool krijgt. “Door de vernieuwende insteken in meerdere van de Ieperse secundaire scholen, vinden steeds meer leerlingen een gepast vervolgtraject na het basisonderwijs in onze stad. De oprichting van De Troubadour is een welkome extra verrijking van het Ieperse onderwijsaanbod. Dat juichen we alleen maar toe.” vertelt burgemeester Katrien Desomer “We wensen de oprichters alle succes toe.”

Extra stoel

Volgens schepen van Onderwijs Eva Ryde (Team Ieper) versterkt de komst van De Troubadour de centrumfunctie van Ieper voor onderwijs in onze regio.” Ieper trekt al decennia lang heel veel leerlingen aan uit omliggende regio, vooral voor het secundaire en volwassenenonderwijs. Om specifiek te zijn: van de 4.399 leerlingen in het secundair, komt 55% (2.435) vanuit een andere gemeente naar Ieper toe”, zegt Eva Ryde. “Door samen na te denken ontstond de idee om op het terrein van Ons Tehuis de mogelijkheden te verkennen. Daar werd een goeie match gevonden om de schoolopstart te verwezenlijken. We zetten alvast een extra stoel klaar op onze overlegmomenten van stad en onderwijs.”

infomoment en proeflessen

Voor wie meer wil weten over middelbaar steineronderwijs in Ieper organiseert De Troubadour een infomoment en proeflessen. “Het infomoment vindt plaats op 26 februari om 19.30 uur, de proeflessen vinden plaats op woensdag 12 maart van 14 uur tot 16 uur en op zaterdag 15 maart van 10 uur tot 12 uur. Daarnaast organiseren we een infomoment op woensdag 12 februari om 19u. voor directies en leerkrachten uit de omliggende basisscholen, zodat zij ook ons kunnen opnemen in hun studiekeuzetraject”, besluit Patsy Verplancke.

Alle momenten vinden plaats in de basisschool Koningsdale, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper. Meer info vind je op www.steinerschoolieper.be.