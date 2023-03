Nieuwe infobrochure brengt wegwijs bij de zoektocht naar kleuterschool in Wingene en Ruiselede

De gemeenten Wingene en Ruiselede stellen graag de infobrochure voor met meer uitleg over het schoolaanbod binnen de gemeenten. Deze brochure kwam tot stand met samenwerking van Huis van het Kind en de scholengroep Driespan.

Wanneer een peuter de leeftijd van twee jaar bereikt, is het moment aangekomen om een gepaste school te kiezen. De schoolkeuze kan moeilijk zijn, maar de gloednieuwe brochure informeert grondig. “Om kinderen beter te ondersteunen in hun groei- en ontwikkelingskansen stimuleren we alle ouders van jonge kinderen om hun peuter te laten schoollopen in de het kleuteronderwijs”, weet schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). “De schoolkeuze is natuurlijk een grote en belangrijke stap, daarom is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn.”

Leuk verjaardagspakket

Schepen van Onderwijs Hedwig Kerckhove (CD&V) vult aan: “Dankzij de nieuwe infobrochure kunnen we ouders beter en gerichter informeren.” Vanuit Huis van het Kind werden er ook enkele tips opgenomen voor een zachte overgang van thuis- en kinderopvang, en tips rond zindelijkheid.

Om het moment extra in de kijker te zetten, werd er voor de tweejarigen een leuk verjaardagspakket samengesteld. Op die manier kunnen de kinderen hun eigen verjaardagskroontje in elkaar knutselen, krijgen ze een leuke verjaardagskaart en een leuk gadget.