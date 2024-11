Nieuwe groene speelplaats voor GO! basisschool de morootjes uit Oostende: “Het is hier nu zoveel leuker om te spelen”

De speelplaats van GO! basisschool de morootjes in Oostende werd woensdag plechtig geopend na een grondige transformatie. Dankzij een subsidie van 10.000 euro van de provincie West-Vlaanderen en de inspanningen van de school zelf, werd de speelplaats onthard en vergroend, waardoor een duurzamere en kindvriendelijke buitenruimte is ontstaan.

De feestelijke opening werd bijgewoond door gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en Donald Dupon, mosbegeleider voor het basisonderwijs van de provincie West-Vlaanderen. Samen met het voltallige schoolteam en de enthousiaste leerlingen gaven zij het startsein voor het gebruik van de vernieuwde speelplek.

“We zijn bijzonder trots op het resultaat”, verklaarde Cynthia Callebout, directeur van de morootjes. “De vergroening van de speelplaats is niet alleen een investering in het milieu, maar ook in het welzijn van onze leerlingen. Het is bewezen dat een groene leeromgeving het concentratievermogen en de creativiteit van kinderen bevordert.”

Het lint werd feestelijk doorknipt. © GF

Opbrengst van schoolfeesten

De realisatie van het project werd onder andere mogelijk gemaakt door de subsidie van 10.000 euro van provincie West-Vlaanderen en opbrengsten van schoolfeesten en andere initiatieven die het schoolteam organiseerde. In totaal kostten de werken zo’n 30.000 euro.

“Het is hier nu zoveel leuker om te spelen! We hebben meer ruimte en het is leuk om op het gras te kunnen spelen als we tikkertje spelen”, klinkt het bij de leerlingen. “Doordat er verschillende perkjes zijn, heb ik het gevoel dat we meer ruimte hebben.”

De speelplaats, gelegen aan de De Rudderstraat, biedt nu een ruimte waar kinderen kunnen spelen en leren in een natuurlijke omgeving. De school heeft in totaal drie grote speelplaatsen. Na dit geslaagde project wordt ook de mogelijkheid bekeken om één van de andere speelplaatsen aan te pakken.