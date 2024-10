Nieuwe directeur Oefenschool

Vanaf 1 februari wordt Lisa Van De Pontseele de nieuwe directeur van De Oefenschool. Ze volgt Sabine De Zutter op en zal samen met adjunct-directeur Sara Willaert de basisschool leiden. Nu is Lisa nog directeur van Kompani in Oostduinkerke, een erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg.

Lisa zal de tijd nemen om de komende drie maanden wat in De Oefenschool in te lopen en tegelijk de leiding van Kompani op een zo goed mogelijke manier over te dragen. “Ik werk er sinds oktober 2014, tien jaar dus, en wil het schip in geen geval stuurloos achterlaten”, zegt ze.

Lisa (33), oorspronkelijk afkomstig uit Kortrijk, is getrouwd met Bram Casier (37). Ze hebben een dochter Aurélie (8), een zoon Charles (5) en een pleegdochter Izora (7). Het zijn drukke tijden, want het gezin is net verhuisd van de Boterbloemtraat op de wijk ‘t Rozeveld naar een woning met schitterende tuin in de Driekoningenstraat. “Let niet op de inpakdozen”, lacht Lisa. “Het is een beetje hectisch momenteel.”

Zorg voor kinderen

Lisa is master in de pedagogische wetenschappen, een diploma dat ze aan de Gentse universiteit heeft behaald. Ook heeft ze drie jaar ba-na-ba orthopedagogisch management aan Vives in Kortrijk gevolgd en via avondonderwijs in Brugge de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). Ruimte voor hobby’s is er amper. “Ik zal wél met plezier in onze grote, nieuwe tuin werken. Zoiets is rustgevend.”

Waarom ze van de jeugdzorg in Kompani overstapt naar De Oefenschool? “Vanuit mijn opleiding heb ik grote interesse voor het onderwijs. Mijn huidige en toekomstige job hebben gemeen dat ze gerelateerd zijn aan de zorg voor kinderen. In De Oefenschool kom ik aan het hoofd van een 50-tal mensen. Die hebben een enorme onderwijsexpertise. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken. Ook speelt in mijn overstap mee dat ik niet meer de relatief verre verplaatsing naar Oostduinkerke zal moeten doen. Een job in je eigen stad is een voorrecht.”

Lisa wil op twee voor haar belangrijke zaken focussen. “Vooreerst zal ik streven naar een transparante en open communicatie”, zegt ze. “Zowel naar de collega’s als naar de ouders toe. Ten tweede wil ik een warm en zorgzaam schoolklimaat helpen creëren. De Oefenschool heeft heel wat troeven en daar ben ik blij om.” (JS)