MSKA krijgt de Warmste Schoolbus van MNM over de vloer

Maandagmiddag mocht het MSKA campus Groenestraat De Warmste Schoolbus verwelkomen. De school heeft dat te danken aan de leerlingen van de afdeling bakkerij die in het kader van de Warmste Week hartjes en Dubai-chocoladerepen maken.

De Warmste Schoolbus van radiozender MNM hield maandag halt in vier West-Vlaamse scholen. Omstreeks 15.30 uur draaide de bus, met daarop MNM-dj Laura Govaerts en content creators Kassaticket en Maxim, het schoolterrein van MSKA Roeselare langs de Groenestraat op. Enthousiaste leerlingen stonden het drietal op te wachten. “De bakkerijafdeling van onze school pakt ook dit jaar uit met een leuke actie ten voordele van de Warmste Week. In de strijd tegen eenzaamheid verkopen ze hartenkoeken en Dubai-chocoladerepen. Ook andere afdelingen zijn betrokken bij dit warm initiatief. Zo pimpten de leerden van de afdeling carrosserie een wagen helemaal in het thema”, aldus leerlingenbegeleiders Sophie Van den Abeele en Purdey De Prez.

Christophe

Maandag, net op het ogenblik dat de MNM-bus zich op het schoolterrein parkeerde, vond een eerste winkelafhaalmoment plaats. Zanger Christophe Verholle, werkzaam in de school, was verkoper van dienst. Wie zelf nog hartjes of repen voor het goede doel wil kopen kan die tot 10 december bestellen via de website van de school. Op 13 december opent de school nog eens haar Warmste Winkel voor een afhaalmoment.

Handje helpen

Laura Govaerts, Kassaticket en Maxim staken maandagmiddag ook eens de handen uit de mouwen. Zo hielpen ze mee met het maken van enkele hartjes en een reep chocolade. Inmiddels heeft de school al meer dan 240 hartjes en 170 repen ten voordele van het goede doel verkocht.