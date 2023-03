Minister Weyts investeert meer dan half miljoen in Onze-Lieve-Vrouwschool in Ingelmunster

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 529.581 euro in Vrije Basisschool Prizma Onze-Lieve-Vrouw in de Brigandstraat.

“We blijven volop onze Vlaamse schoolgebouwen vernieuwen en moderniseren”, zegt onderwijsminister Ben Weyts. “Kwaliteitsvol onderwijs gaat samen met kwaliteitsvolle infrastructuur en daarin blijven we investeren. Zo bouwen we ook letterlijk aan de toekomst van Vlaanderen.”

Onderwijsminister Ben Weyts investeert in deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Ingelmunster ten goede. De minister investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 529.581 euro in Vrije Basisschool Prizma Onze-Lieve-Vrouw in Ingelmunster.

Twee klassen

Concreet gaat het over het bouwen van twee extra klassen en uitgang, het opfrissen van de binnenruimte en renoveren van de speelplaats. “Onderwijs is de toekomst. De omgeving speelt hierin een even grote rol als de leerstof. Men mag hier geen onderscheid in maken en als gemeentebestuur hebben we dat zeer goed begrepen. Deze subsidie zal nog vele leerlingen ten goede komen over de jaren heen” zegt Jan Rosseel (N-VA) over het besluit van zijn minister. (Patrick D.)