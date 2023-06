Minder strenge kledingvoorschriften op scholen: “Blote buik is geen taboe meer met dit warme weer”

Een topje met spaghettibandjes of een croptop die de buik niet volledig bedekt: het is niet langer een taboe op (al) onze secundaire scholen. Door het warme weer springen de meeste scholen soepeler om met de kledingvoorschriften in het schoolreglement. “Zomerkledij mag, strandkledij niet.”

Afgelopen week kregen we te maken met de eerste hittegolf van 2023 en volgens de laatste weersvoorspellingen zal die niet vlug voorbij zijn. Ook voor de leerlingen secundair onderwijs, die nu middenin hun examens zitten, is het zeer warm. Scholen vragen aan de leerlingen om ondanks het warme weer hun kleding gepast te houden.

“De meeste leerlingen kleden zich nu iets lossers of luchtiger. We zien hier topjes, shortjes en korte rokjes of broeken passeren. Zo lang het net blijft, is dat voor ons oké”, klinkt het aan het onthaal van Athena in Oostende van de scholengroep Stroom.

“Zomerkledij mag, maar strandkledij liever niet.” Daar sluiten de directeurs van Sint-Maartensscholengroep in Ieper, scholengroep Sint-Michiel in Roeselare en scholengroep Inspira Westhoek zich bij aan. “Je moet je gepast kleden zoals je later naar je werk zou gaan. Per school kunnen bepaalde afspraken wel iets verschillen, omdat er een andere cultuur heerst. Maar over het algemeen loopt dit gelijk”, stelt Damienne Cottens, coördinerend directeur van scholengroep Sint-Michiel in Roeselare.

Zelf aanvoelen

Heel wat scholen leggen geen specifieke regels meer op voor kledij. “Tien jaar geleden stond er in ons reglement dat gescheurde broeken, spaghettibandjes of blote buiken uit den boze waren. Maar de mode verandert constant en als school bots je daar op jouw grenzen”, zegt Bart Dujardin, directeur van het Guldensporencollege in Kortrijk en Harelbeke.

“We geven de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid om in te schatten welke kledij gepast is en wat niet”

“Wij treden dus niet repressief op, maar geven de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid om in te schatten welke kledij gepast is en wat niet. Later moeten ze dit ook zelf kunnen aanvoelen op hun werkplaats. Als het te ver gaat, dan corrigeren we uiteraard.”

Uitgeschreven regels

Andere scholen hanteren wel nog een lijst van uitgeschreven regels over kledij. “Mouwloos mag, maar geen hemdmodel (singlet) of spaghettibandjes. Een T-shirt moet dan weer lang genoeg zijn zodat de navel niet zichtbaar is als je rechtstaat.” Dat moeten de leerlingen van scholengroep Rembert in de regio Torhout, Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem naleven.

“De afgelopen dagen hebben verschillende leerlingen een sporttruitje gekregen om aan te doen, omdat hun kleding niet aan de regels voldeed”

Ook het Sint-Lodewijkscollege in Brugge volgt de regels strikt op. “Deze week hebben onze leerkrachten en opvoeders verschillende leerlingen aangesproken, omdat de kleding niet gepast was. Dat gaat dan over volledig ontblote schouders of een te diepe decolleté. Zij mogen dan een sporttruitje halen in het secretariaat, dat ze de rest van de schooldag moeten dragen”, klinkt het.