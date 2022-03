Meiboom staat op het dak van nieuwbouw VIVES City: “Studentenkamers zullen in september al klaar zijn”

De bouw van de eerste leefcampus van Vlaanderen heeft zijn hoogste punt bereikt. Om dat te vieren, hebben arbeiders op het 19 meter hoge gebouw van Hogeschool VIVES in de Xaverianenstraat in Sint-Michiels op dinsdag 8 maart de traditionele meiboom geplaatst.

Vives City is de eerste campus waar studenten les kunnen volgen én op kot verblijven. Alle 137 studentenkamers zijn inmiddels verkocht en worden tijdens op de opendeurdag van 19 maart te huur aangeboden. Bij het begin van het academiejaar zullen de eerste studenten hun intrek nemen in het gloednieuwe gebouw, dat omgedoopt werd tot ‘The Crown’. Dat maakten Hogeschool VIVES, schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon en projectontwikkelaar ION bekend op de meiboomplanting.

“Hogeschool VIVES hecht veel belang aan kwalitatieve en leefbare campussen. De leer- en werkomgeving voor studenten en personeel wint immers sterk aan belang bij het maken van een keuze voor een hogeschool. Hert nieuwbouwproject moet het campusgevoel nog versterken”, aldus algemeen directeur Joris Hindryckx.

Studeren aantrekkelijker

“Voor Brugge als studentenstad is Vives City een absolute meerwaarde”, voegde schepen Franky Demon er nog aan toe tijdens de meiboomplanting op het dak van het imposante gebouw. “Dankzij Vives City wordt het hoger onderwijs in Brugge nog aantrekkelijker gemaakt. Met nieuwe moderne gebouwen en kwaliteitsvolle opleidingen zullen nog meer studenten hun weg vinden naar onze stad of kiezen voor een opleiding in eigen streek. Ik ben ook bijzonder fier op dit stijlvolle gebouw dat bijdraagt aan ons Brugs stedenbouwkundig landschap.”

Er wordt de komende maanden niet alleen naarstig doorgewerkt aan de afwerking van het gebouw. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuw fietspad, een ruime fietsenstalling, groene rustpunten in de omgeving en een centrale binnentuin. (PDC)