Meiboom op nieuwe vleugel basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis

De ruwbouw van de nieuwe vleugel van basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis is afgewerkt. Op dinsdag 7 maart werd de meiboom geplaatst. Een meiboom staat symbool voor voorspoed en vruchtbaarheid voor de bewoners van het gebouw. Het zou een gebruik zijn dat al stand houdt sinds de middeleeuwen. Alle leerlingen, leerkrachten en medewerkers van De Zonnetuin mochten hun naam op een lint schrijven of hun symbooltje stempelen. Op de foto: Carlos De Rock (lid van het bouwcomité), Thierry Pourveur (bouwfirma), Paul Jonckheere (voorzitter raad van bestuur), Nathalie Clerckx (directeur), Franky Demon (schepen van Ruimtelijke Ordening) en Joost Danneels (architect). (PDC/foto PDC)