Meeste scholen in Ieper sluiten maandag, sommige zelfs zonder noodopvang

Maandag trekt een gezamenlijk vakbondsfront door Brussel om te protesteren tegen de mogelijke pensioenhervorming in het onderwijs van de toekomstige federale Arizona-regering. Ook in Ieper is de stakingsbereidheid heel groot. In VBS Sint-Michiels, VBS Sint-Vincentius, VBS Capucienen, GO! Basisschool De Minnetuin en GO! Freinetschool De Tierlantuin is er zelfs geen noodopvang.

“Al onze scholen scholen gaan dicht”, zegt algemeen directeur Matthias Archie van scholengemeenschap SMSI, dat de vrije middelbare scholen College, Heilige Familie, Lyceum, Immaculata en VTI Ieper omvat. “Er is dus zeer grote stakingsbereidheid bij de leerkrachten. In alle scholen zitten we met meer dan de helft van de leerkrachten die gaan staken, waardoor het niet mogelijk is om de lessen te geven. We gaan dus de lessen schorsen, maar we voorzien wel opvang. Dus de leerkrachten die niet staken moeten uiteraard wel werken en die kunnen de opvang voorzien. De leerlingen worden niet geacht om naar school, maar je hebt natuurlijk altijd mensen die liever opvang hebben, zeker in de eerste graad. In de bovenbouw voorzien we ook opvang, maar de ervaring leert dat we daar niet veel leerlingen moeten verwachten.”

Lees verder onder de foto.

“Er is veel stakingsbereidheid”, vervolgt Matthias Archie. “Wij hadden dat direct gemerkt. Het is een beetje eigen aan het hele loonpakket van onderwijs. Er zijn daar weinig extralegale voordelen aan tijdens je carrière, maar een van de voordelen is dan een goed pensioen. Dat wordt dan meegerekend in de keuze om naar het onderwijs te komen. Als ze daar dan beginnen aan de morrelen, geeft dat natuurlijk heel wat reactie bij de mensen en ik begrijp dat wel.”

De Kleine Vos

Bij de lagere scholen van het vrij onderwijs zijn er grote verschillen tussen de scholen. Sommige scholen blijven open, terwijl andere zelfs geen noodopvang kunnen voorzien. “Wij hebben acht scholen in onze scholengemeenschap: VKS ’t Augustijntje, VKS en VBS Lyceum Heilige Familie, VBS Sint-Jozef, VBS Immaculata en VBS Sint-Jan zijn open”, geeft algemeen directeur Koen Schelpe van scholengemeenschap Kleine Vos een overzicht. “VBS Sint-Michiels/Sint-Vincentius met afdelingen in Ieper centrum en in Zillebeke is volledig gesloten omdat we onvoldoende personeel hebben, net als VBS Capucienen. BuBaO Het Vlot is open, maar met noodopvang.”

Geen noodopvang

In drie scholen is er dus zelfs geen noodopvang: VBS Sint-Michiels, VBS Sint-Vincentius en VBS Capucienen. “We hebben inderdaad in bepaalde onvoldoende personeel om in noodopvang te voorzien. Wij hadden het liever ook anders gezien. Maar als we te weinig mensen hebben – dan gaat dat over enkelingen die niet staken, minder dan vijf zelfs – dan kunnen wij de veiligheid niet garanderen naar de kinderen toe”, vervolgt Koen Schelpe. “Er is heel grote stakingsbereidheid. Wij hebben nog gezocht naar andere oplossingen maar jammer genoeg hebben we niets gevonden.”

Gemeenschapsonderwijs

Ook in het gemeenschapsonderwijs is de stakingsbereidheid heel groot. “Ik denk dat ergens tussen de 50% en de 70% van de leerkrachten zullen staken”, zegt Sandra Leleu, directeur in het GO Atheneum Ieper. “Er wordt noodopvang voorzien op heel de campus, dus ook voor de leerlingen van GO! Middenschool en KTA. We hebben een gezamenlijke mail uitgestuurd dat er noodopvang voorzien wordt. Ik vermoed dat er ook veel leerlingen niet zullen kunnen komen omdat ook de NMBS staakt. De leerkrachten die niet staken worden wel verwacht om aanwezig te zijn voor de opvang.”

GO! Basisscholen

Ouders van kinderen die in de basisscholen van het gemeenschapsonderwijs hebben meer kopzorgen. Zowel GO! Basisschool Minnetuin en GO! Freinetschool de Tierlantuin sluiten volledig de deuren zonder dat er opvang kan voorzien worden. “De stakingsbereidheid is hier heel groot“, zegt directeur Marian Soenen van beide afdelingen. “Gisteren (donderdag, red.) werd er nog een bericht gestuurd dat we noodopvang voorzien. Ze konden daarvoor inschrijven. Die groep zwelt aan en ik heb onvoldoende leerkrachten om dit te verwezenlijken. We vragen begrip voor het stakingsrecht van de leerkrachten en we hopen dat de ouders een alternatieve oplossing vinden.”

Koningsdale

In Steinerschool Koningsdale ten slotte wordt er ook gestaakt, maar wordt er wel noodopvang voorzien. “Een deel van de leerkrachten gaat naar Brussel om te betogen tegen de pensioenplannen, een ander deel blijft op school om de kinderen op te vangen. Er zullen dus geen lessen zijn”, zegt directeur Barbara Decramer van Koningsdale. (TOGH)