Lut Peene is 35 jaar kleuterjuf

Tijdens een receptie in de school De Berk werd juf Lut Peene gehuldigd voor haar 35 dienstjaren. Zij is de tweelingzus van Kristine en samen studeerden zij voor kleuteronderwijzeres aan Vives in Brugge. Lut woont in de Consciencelaan en werkte haar hele loopbaan in de Deerlijkse centrumscholen en wijkscholen. Over het onderwijs vertelde directeur Chris Dhaene dat Lut les gaf in het Gaverheem, in Ter Ruste en daarna in De Berk. Steeds in de tweede kleuterklas. Zij ontving een omslag met Deerlijkbonnen en mocht samen met de directies en schoolbesturen op de foto. (MVD/foto MVD)