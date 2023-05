Ludo en Stefanie vormen de nieuwe directietandem van Kunstacademie Poperinge: “Kwaliteitsvol onderwijs met de nodige creativiteit aanbieden” 

Het directieteam van Kunstacademie Poperinge ziet er sinds maandag 1 mei iets anders uit. Wim Chielens, algemeen directeur en directeur Woord en Dans, heeft afscheid genomen van de Kunstacademie. Ieperling Ludo Geloen (60) en de Poperingse Stefanie Vandewalle (39) gaan als directietandem verder.

In 2012 nam Ghislain Kuyle afscheid als algemeen directeur van de Kunstacademie en als coördinerend directeur van de studierichting Beeldende Kunst. Wim Chielens uit Reningelst, die eerder al directeur Woord was, volgde hem toen op. Wim was voorheen radiomaker bij Radio 2. Hij is ook auteur, muzikant en regisseur.

Stadsbeiaardier

De Kunstacademie in Poperinge wordt nu overgelaten aan het directieteam Ludo Geloen en Stefanie Vandewalle. Onder menig mensen is Ludo Geloen uit Dikkebus bekend als de beiaardier van Ieper en Poperinge. Als organist en beiaardier concerteerde hij al in binnen- en buitenland, en als componist mocht hij verschillende prijzen in ontvangst nemen. Zijn werken werden in binnen- en buitenland uitgevoerd. In 1992 gaf Ludo zijn eerste les orgel in de Poperingse kunstacademie waar hij ondertussen ook al 15 jaar parttime directeur van het domein Muziek is. “Woensdagavond heb ik mijn laatste les gegeven. De functie van directeur combineerde ik met mijn taak als leraar. Nu Wim met pensioen gaat, worden de taken herverdeeld en wordt het directeurschap een fulltime functie. Les geven zal ik uiteraard missen, maar ik ben zeker van plan om lessen mee te volgen. Ik houd van uitdagingen, maar vooral van mensen. Een volledige dag aan een computer zitten, is niet aan mij besteed”, zegt Ludo.

Tandem

Sinds 1 mei vormen Ludo en Stefanie het directieteam. “We streven naar een gelijkwaardige en evenwaardige directietandem. Zo nemen we voortaan samen beslissingen over alles wat de Kunstacademie Poperinge aangaat, ook over de inhoudelijke en pedagogische keuzes voor de verschillende domeinen. Wel werken we per domein met een eindverantwoordelijke, die als eerste aanspreekpunt geldt. Ludo is verantwoordelijk voor de domeinen Muziek, Woord en Dans. Het domein Beeldende en audiovisuele Kunsten en de algemene werking van de Kunstacademie vormen mijn verantwoordelijkheden. Op die manier werken we aan een doorgedreven vorm van samenwerking over de twee instellingen en vier domeinen heen”, legt Stefanie uit.

“Als directietandem willen we een Kunstacademie naar buiten brengen waar we laagdrempelig willen werken en openstaan voor samenwerkingen” – Stefanie Vandewalle

Sinds 2018 is Stefanie aan de slag in de Kunstacademie. “Eerder toevallig ben ik hier terechtgekomen tijdens een korte interim-opdracht binnen de studierichting Woord. Ik volgde Germaanse talen Nederlands-Engels en was 15 jaar actief als leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut. Wat begon als een vervanging van vier uur op woensdagnamiddag groeide stelselmatig uit tot een volwaardige functie. In september 2020 werd ik halftijds waarnemend directeur Beeld en combineerde dat sindsdien met een halftijds job als leraar Woord binnen de academie.”

Woord, Muziek, Beeld en Dans

De Kunstacademie omhelst vier domeinen Beeld, Dans, Muziek en Woord. De hoofdvestigingsplaats van Kunstacademie Poperinge vind je langs de Oostlaan 11A. “Daar worden alle studierichtingen aangeboden, maar we hebben ook een uitgebreid aanbod in onze deelgemeenten. Dat omhelst een kleine 20-tal locaties. In totaal telt de Kunstacademie 1.361 leerlingen. De jongste leerling is zes jaar en de oudste moet ongeveer 85 jaar zijn. Iedereen is hier welkom. Een team van zo’n 60 leerkrachten verzorgt de lessen in de Oostlaan, het Vroonhof en onze locaties in de deelgemeenten”, vertelt Ludo.

“De sfeer op de academie is positief, amicaal en vriendschappelijk. Dat is zeker en vast Wim zijn verdienste”

“Doordat we op veel locaties actief zijn, vraagt dat veel flexibiliteit van onze leerkrachten, maar ze doen het met veel passie en enthousiasme. We zetten ook sterk in op het teamgevoel. De sfeer op de academie is positief, amicaal en vriendschappelijk. Dat is zeker en vast Wim zijn verdienste”, vult Stefanie aan. “Leerlingen komen hier na schooltijd of na het werk om les te volgen en worden begeleid door warme en sterke leerkrachten, die vaak ook professioneel artistiek actief zijn als beroepskunstenaar, -acteur of -muzikant. Het zijn stuk voor stuk gepassioneerde mensen met veel zotte ideeën. Het is heel fijn om door zulke begeesterende mensen omringd te worden. Dat geldt niet alleen voor onze leerkrachten, ook onze leerlingen zitten boordevol heerlijke fantasieën. Door al die ideeën hadden we al waardevolle samenwerkingen met heel wat partners, onder andere De Lovie, verschillende stadsdiensten en woonzorgcentra. Ook op brede schoolwerking zullen we blijven inzetten.”

Vroonhof

“Van zodra de cultuursite op het Vroonhof er staat, verlaten we de Oostlaan en verhuizen we naar daar. Midden februari 2021 namen de twee Poperingse GO!-scholen, basisschool De Ster en de secundaire Freinetschool, hun intrek in nieuwe gebouwen langs het Rekhof. De Vroonhofsite waar de scholen voordien gevestigd waren, werd aangekocht door de stad. Tijdens het vernieuwingstraject van de site wil het stadsbestuur het Vroonhof maximaal blijven benutten en worden er tijdelijke invullingen gegeven. Sinds 1 september 2021 betrokken we al een zestal klassen op het Vroonhof, waar we op woensdag, vrijdag en zaterdag zowel Woord, Beeld, Dans en Muziekinitiatie aanbieden aan 6- tot 18-jarigen. Dat is zeker een meerwaarde voor onze zichtbaarheid”, zegt Ludo.

(Lees verder onder de foto.)

Op zaterdag 6 mei gooit de Kunstacademie de deuren open met het nieuwe directieteam op kop. © LBR

“Als directietandem willen we een Kunstacademie naar buiten brengen waar we laagdrempelig willen werken en openstaan voor samenwerkingen. Zoals gezegd stellen we ons flexibel op: we werken zo veel mogelijk op maat en op vraag van onze leerlingen. We staan open voor de ideeën van onze leerlingen en spelen daar graag op in tijdens onze lessen. Kwaliteitsvol onderwijs met de nodige artistieke insteken komen bij ons voorop”, aldus Stefanie.