Lode De Geyter maakt comeback bij Howest

Bij aanvang van het academiejaar 2023-2024 werd algemeen directeur Lode De Geyter officieel uitgewuifd, maar nu maakt hij al zijn comeback. Volgens ondernemerswebsite Made In West-Vlaanderen wordt De Geyter voorzitter van de raad van bestuur van Howest. Hij neemt per 1 januari 2024 over van Ieperling en gewezen député Jan Durnez, die op pensioen gaat. De Geyter maakte tijdens zijn carrière als algemeen directeur van HOWEST van de game-opleiding een wereldbefaamd instituut. Deze week nog kreeg Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, ook een bevestiging van haar reputatie als AI-hogeschool. Als algemeen directeur werd Lode De Geyter eerder dit jaar opgevolgd door Frederik D’hulster. (red.)