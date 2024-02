Lieselotte is nieuwe schooldirectrice in De Biesweide: “Als zaadjes groeien en bloeien”

Op donderdag 1 februari is Lieselotte Huyebaert gestart als nieuwe directrice van VBS De Biesweide, in opvolging van Xavier Vansteenkiste die coördinerend directeur wordt van scholengemeenschap De Kollebloeme.

Scholengemeenschap De Kollebloeme bestaat uit de vrije basisscholen van Langemark, Poelkapelle, Sint-Juliaan, Madonna, Zonnebeke en Beselare. De huidige coördinerend directeur en tevens vroegere directrice in Beselare, Katrien Demuynck gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Xavier Vansteenkiste, huidig directeur van De Biesweide.

Lieselotte Huyghebaert (39) is sinds 1 februari de nieuwe directrice van De Biesweide. Ze woont samen met haar man Koen Ugille en de kinderen Evine (11), Lianne (9) en Alois (7) in de Kruisbierboomstraat in Beselare. “Mijn lagere school was in een klein wijkschooltje ’t Kruiske in Moorslede. Mijn middelbaar deed ik in Roeselare waar ik de richting gezondheids- en welzijnswetenschappen volgde. Daarna deed ik mijn lerarenopleiding in Brugge. Daarnaast behaalde ik mijn diploma als creatief therapeut”, aldus Lieselotte.

“Ik wil mee helpen bouwen aan een school waar iedereen zich goed voelt”

“Tijdens mijn lerarenopleiding kreeg ik de kans om – als stage – les te gaan geven in Tanzania. Na het afstuderen, en het behalen van mijn diploma, keerde ik terug naar Tanzania waar ik zes maanden aan de slag ging als leerkracht. Ik gaf er wiskunde, Engels, beeldende kunsten, sport en Franse taalinitiatie. Dit aan de kleinste kleuters tot de leerlingen van het zesde leerjaar. Na mijn terugkeer ging ik in verschillende scholen aan de slag. Ik mocht interims doen in ondere meer Kooigem, Petegem, Moorslede en Ledegem. Ik proefde van verschillende leerjaren. Al snel mocht ik beginnen in de gemeentelijke basisschool van Moorslede. De laatste drie schooljaren ging ik aan de slag als leerlingenbegeleidster, aanvangsbegeleidster en beleidsondersteuner binnen dezelfde school. Daar begeleidde ik zowel kinderen als leerkrachten binnen de klassen van het peuter tot het zesde leerjaar.”

Groeiproces

De nieuwe directrice hecht veel belang aan kwaliteitsvol onderwijs. “Dit kan onder andere door op een positieve en enthousiaste manier samen te gaan werken. Ook vind ik het heel belangrijk dat zowel kinderen, leerkrachten als ouders zich goed voelen binnen onze school. Wanneer je gelukkige leerkrachten en gelukkige leerlingen hebt, kan je samen gaan bouwen aan goed onderwijs. Goed onderwijs is voor mij als de zaadjes die mogen groeien en bloeien in een weide waar plaats is voor iedereen, waar we zorgen voor elkaar en waar er telkens wordt gekeken hoe we de ander kunnen helpen in zijn of haar groeiproces.”

“Mijn ambitie als directeur is om op een liefdevolle manier te mogen samenwerken met het schoolteam, de ouders, de leerlingen en de Beselaarse gemeenschap om samen te bouwen aan een school waar iedereen zich goed voelt. Waar we als team streven naar de kwaliteit en waar de inzet van iedereen beloond kan worden. Voor mij is het van groot belang dat elk kind zich kan ontplooien volgens zijn eigen talenten, dat elk kind kan groeien en zich mag ontwikkelen op zijn eigen unieke manier.”

Hobby’s

Het grootste deel van haar vrije tijd gaat naar het gezin. “Daarnaast ga ik heel graag wandelen in de natuur”, zegt Lieselotte. “Dit combineer ik vaak met de hobby’s van onze kinderen. Wanneer zij gaan dansen, volleyballen of voetballen, ga ik vaak wandelen met onze hond. Ook ben ik graag creatief bezig met klei. Mijn man Koen en ik zijn ook al jaren lid van verschillende Beselaarse verenigingen.”