Leraar leest al 25 jaar Jan Terlouw voor in zijn klas

Tijdens de Voorleesweek van 16 tot 24 november werd in heel wat Brugse basisscholen ongetwijfeld vaker dan andere weken voorgelezen. Iemand die al meer dan een kwarteeuw voorleest uit zijn eigen favoriete jeugdboek ‘Koning van Katoren’ is Ivo Libbrecht, die lesgeeft aan de oudste leerlingen van basisschool De Kaproenen in Sint-Michiels.

“Het boek werd geschreven in 1971 en is ouder dan ikzelf, maar nog helemaal niet verouderd”, lacht Ivo Libbrecht. “Het is een heroïsch verhaal dat kinderen van 12-13 jaar ontzettend aanspreekt. Het gaat over een 17-jarige jongen die zeven opdrachten moet uitvoeren om koning te worden van het fictieve Katoren. Sommige thema’s uit het boek zoals milieuvervuiling en de wapenwedloop zijn nog steeds heel actueel.”

Het belang van voorlezen is al langer bewezen. Het verrijkt de woordenschat en draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip bij jonge kinderen. “Gedurende het hele schooljaar lees ik zo goed als dagelijks voor uit vijf boeken die hiervoor goed geschikt zijn. Koning van Katoren is een van die vijf, waaruit ik al vijfentwintig jaar voorlees. Voor de kinderen van mijn klas is voorlezen ontzettend belangrijk, want dan horen ze moeilijkere teksten en woorden dan ze zelf kunnen lezen. Het stimuleert mijn leerlingen ook om zelf te lezen. Tijdens de Voorleesweek hebben ze aan jongere kinderen van de school zelf een verhaal voorgelezen van Jip en Janneke.”

Ivo Libbrecht kreeg onlangs felicitaties van de 94-jarige auteur van Koning van Katoren. Jan Terlouw sprak voor de gelegenheid een boodschap in en vertelde dat hij trots was dat zijn werk nog steeds gebruikt wordt om uit voor te lezen aan de Belgische jeugd.

Leerlingen raken

“Uiteraard was ik vereerd met de boodschap van mijn jeugdheld. Zijn felicitaties ontroerden me, maar ik vind het even belangrijk dat mijn leerlingen geraakt worden door het verhaal. Op de bus waarmee ze naar school komen, vertellen ze vaak aan kinderen die een tijdje afwezig waren wat ze gemist hebben van het verhaal. Dat motiveert me om te blijven voorlezen”, besluit Ivo Libbrecht. (PDC)