Leerplaneet zet oma’s en opa’s in de kijker

Alle peuters en kleuters van de gemeentelijke basisschool De Leerplaneet keken enthousiast uit naar hun (over-)grootouderfeest in ontmoetingscentrum De Boare met als thema ‘Oma moet sporten’.

Het (over-)grootouderfeest van de gemeentelijke basisschool De Leerplaneet draaide dit jaar rond het verhaal van Mathis uit de derde kleuterklas. De kleuter wilde zijn oma op een of andere manier aan het sporten krijgen… Samen met zijn oma ging hij op zoek naar een passende sport voor haar. Het was geen sinecure om de juiste sport te ontdekken die zijn oma weer soepel zou doen bewegen.

In de peuterklas van juf Fälke keek oma toe hoe de peuters aan aerobics deden, maar dit leek haar te intensief. Bij de kleuters van juf Tanja mocht oma mee het water in om te zwemmen. Oma kwam snel tot het besluit dat ze geen waterrat was. De kleuters van de tweede kleuterklas van juf Anja namen haar mee op een heuse zeiltocht, maar het water schrok oma te veel af. Op het einde mocht oma toekijken hoe de cheerleadende meisjes van de derde kleuterklas van juf Tine de voetballende jongens aanmoedigden. Dit was haar dan weer een beetje te energiek. Oma vond helaas geen enkele sport die haar beviel, maar kwam uiteindelijk af met een regenjas, een regenhoedje, een goede zitstoel en een vishengel. Ze had haar sport gevonden: de hengelsport.

Alle 160 aanwezige (over-)grootouders genoten van het spektakel. De mammie van Aaron Casteleyn (tweede kleuterklas) en de pappie van Nayla Sennesael (eerst kleuterklas), Jaxx Willocq (tweede kleuterklas) en Shanaya Coopman (derde kleuterklas) werden ‘Oma en Opa van het Jaar’. De Vriendenkring van de school verraste hen met een geschenkpakket vol lekkers en een cadeaubon van hotel Donny. Als afsluiter voor deze geslaagde namiddag volgde er voor alle oma’s en opa’s een rondgang door de zaal, waarbij alle kleuters zwaaiend door de hele zaal toerden. Na een kopje koffie en een stukje cake vertrokken alle grootouders uiterst tevreden naar huis met hun kleinkind aan de hand. (MVO)