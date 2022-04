Leerlingen Talent-is Campus College Veurne trekken naar Ecuador voor het Tapori-project

Twintig leerlingen van het 5de en 6de middelbaar Talent-is Campus College Veurne trekken tijdens de zomervakantie met 4 leerkrachten op inleefreis naar Ecuador. Daar zullen ze de werking van de vzw Tapori leren kennen, een West-Vlaams initiatief dat zich inzet voor mensen die het moeilijk hebben in de Ecuadoriaanse maatschappij.

“De vzw (Fundacion) Tapori werd in 1993 opgericht in Pomasqui (een voorstad van de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito) door enkele lokale mensen en Inge Debrouwere, die er als pas afgestudeerde huisarts enkele jaren ontwikkelingshulp wilde doen”, legt leerkracht Wim Deheeger uit. “Het draaide anders uit… De liefde bracht Inge samen met Saulo Diaz. Ze bouwden samen hun leven op in Ecuador, kregen intussen 4 dochters en stellen zich via het Tapori-project ten dienste van de armsten. Deze Ecuadoriaanse vzw groeide uit tot een bijzonder Interdisciplinair Wijkgezondheidscentrum (www.vogelvanpapier.be/). Bedoeling van onze reis is om de werking van Tapori vzw van dichtbij mee te maken, met betrokken mensen te praten en zelf enkele dagen mee de handen uit de mouwen te steken. Zo leren we mensen, een andere cultuur, gewoontes en gebruiken kennen. Voor alle leerlingen én leerkrachten een ongelooflijk avontuur en een fantastische leerschool voor het leven.”

Motivatiebrief

De leerlingen die zich kandidaat stelden voor de inleefreis moesten een gemotiveerde brief schrijven en wie uiteindelijk mee mag, moet zelf de reis betalen. Elke deelnemer engageert zich om in de loop van het jaar 500 euro sponsorgeld te verzamelen. “Als we zo samen minstens 12.000 euro verzamelen, kunnen we heel wat mensen op weg helpen naar een beter leven in de Ecuadoriaanse maatschappij”, zegt Wim. “We zijn gestart met een infomoment voor de ouders, en tijdens de paasvakantie organiseerden we een teambuilding bij surfclub Windekind in Oostduinkerke. We zijn volop bezig met de voorbereiding van de reis!”

Andere cultuur

Elise Jacobs (16) heeft er zin in: “Dit is een eenmalige kans! Ik had het geluk dat mijn ouders en zelfs mijn grootouders bijleggen voor de reis. Ik heb op het internet de regio gegoogeld, het klimaat bestudeerd, ik heb al een beetje Spaans geleerd… Ik wil graag ter plekke de kinderen helpen, maar ik ben ook benieuwd om de vergelijking te kunnen maken met hoe onze leeftijdsgenoten daar leven, hoe het er op school aan toegaat… We hebben ook twee weken om Quito en het Amazonegebied te ontdekken, waarna we afzakken naar Guyaquil.” Marthe Cleuren (18) en Noa Lepee (18) hebben hun reis deels zelf betaald met vakantiewerk: “We hebben verhalen gehoord van vorige inleefreizen naar Guatemala, India… en we kijken er echt naar uit om andere culturen en mensen te leren kennen. Via Duolingo hebben we al een mondje Spaans geleerd en we zijn volop bezig met bedrijven aan te spreken voor sponsoring. Eigenlijk stonden we versteld hoe gul sommige bedrijven zijn!”

‘Ecuanight’

Jarno Vancompernolle (16) ziet de reis als een unieke levenservaring: “Zo verruimen we onze blik op de wereld. We zullen geconfronteerd worden met de armoede, andere gebruiken en tradities, een andere eetcultuur… Op 6 en 7 mei organiseren we onze Ecuanight om nog geld in te zamelen, met onder meer een spinningmarathon, nachtelijk zwemmen…” (MVO)

Donaties zijn welkom op IBAN BE66 7380 3734 7143 op naam van KONTINENTEN vzw, 8000 Brugge met mededeling ‘Inge Debrouwere Tapori Ecuador Veurne’.