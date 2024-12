Leerlingen ’t Saam laten #DIKSMUIDE schitteren

#DIKSMUIDE staat al enkele jaren in grote letters te pronken voor de grote kerstbomen op de Grote Markt tijdens de eindejaarsperiode. Dat is ook dit jaar het geval, maar dan anders. Twaalf leerlingen van de derde graad van ’t Saam campus Cardijn maakten deze lettercombinatie zelf én zorgden ervoor dat de letters alle kleuren van de regenboog kunnen aannemen. Het lokaal bestuur huurde de letters de afgelopen jaren telkens in december en januari, maar wilde de blikvanger graag op meerdere evenementen inzetten. Het klopte daarom aan bij ’t Saam campus Cardijn, want ook in 2022 deed het bestuur al een beroep op de stielmannen in wording. Ze maakten toen een houten slede met rendieren, een metalen zetel met kussens waarop bezoekers even kunnen plaatsnemen en drie kerstpakjes van 3 op 3 meter in cortenstaal.

Creatief proces

Deze keer kregen de leerlingen en leerkrachten de vraag om #DIKSMUIDE te maken en er bovendien voor te zorgen dat de lichtjes in de letters van kleur kunnen veranderen. “De letters zijn volledig ontworpen en gerealiseerd door twaalf leerlingen uit de afdelingen lassen en elektriciteit”, aldus technisch directeur Tommy Es van ‘t Saam. “De leerlingen van de lasafdeling namen het frame en de constructie voor hun rekening. De leerlingen van de elektriciteitsafdeling zorgden voor het aansluiten en configureren van de verlichting. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van 102 wifi-lampen die we via een router hebben verbonden om de verlichting draadloos aan te sturen. Dat zorgt ervoor dat we de kleuren en lichtpatronen eenvoudig kunnen veranderen met een app of een centraal besturingssysteem.”

In totaal duurde het project een viertal weken, weliswaar verspreid over een grotere periode. “De samenwerking tussen de verschillende afdelingen leverde niet alleen een technisch, maar ook een creatief proces op waar iedereen veel van heeft geleerd. We mogen trots zijn op het eindresultaat. Het is een echte blikvanger geworden”, blikt Tommy Es tevreden terug.

Andere versiering

Naast de constructies van de leerlingen van ’t Saam staat er net als andere jaren nog meer kerstversiering in Diksmuide. Verschillende bomen kregen een feestjurk van lichtjes. De stadsdiensten waren de afgelopen weken volop in de weer met alle verlichting en decoratie. 353 kerstbomen sieren opnieuw de stad en de dorpen. 287 op kosten van de stad, de overige 64 voor rekening van de bewonersplatforms van Esen, Woumen, Vladslo en Oostkerke. De verlichting van 58 kerstbomen gebeurt via zonne-energie. (ACK)