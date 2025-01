Leerlingen Sint-Janberchmans in nieuw gebouw: “Klasdoorbrekend werken”

De 450 leerlingen van de Sint-Janberchmans Basisschool hebben maandag hun intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw in de Kasteelstraat in Avelgem. “Het voelde een beetje als een eerste schooldag”, lacht directeur Heidi Van Nieuwenhuyze. “Deze dag zal onze leerlingen nog lang bijblijven.”

Twee jaar geleden verhuisden de 1.000 leerlingen van het secundair, het Sint-Janberchmanscollege, al naar een nieuwbouw op dezelfde campus in de Kasteelstraat. “Hun nieuwe schoolgebouw werd gebouwd op een voetbalveld vlak naast hun oude gebouw”, legt directeur Heidi Van Nieuwenhuyze uit. “Zodra die leerlingen verhuisd waren, werd het oude schoolgebouw afgebroken. Op die plaats zijn vervolgens de werken gestart voor ons nieuwe schoolgebouw, dat dus vlak naast het secundair gebouw werd gerealiseerd. Zij zitten in de Kasteelstraat nummer 14, wij nu in nummer 12.”

Eerste schooldag

Het voormalige schoolgebouw was verouderd. “Enkele maanden nadat ik directeur ben geworden in 2019 kregen we bericht van Agion dat we in aanmerking kwamen voor een subsidie voor een nieuw schoolgebouw”, zegt Van Nieuwenhuyze. “Meteen daarna zijn we van start gegaan met de plannen. Fase één, met het secundaire gebouw, was klaar in 2023. Datzelfde jaar zijn we nog kunnen starten met ons gebouw, de tweede fase. Vandaag kunnen we dus onze intrek nemen in dit nieuw schoolgebouw. Het voelde een beetje als een eerste schooldag”, lacht directeur Van Nieuwenhuyze. “Deze dag zal onze leerlingen nog lang bijblijven.”

Co-teachen

Het schoolgebouw werd aangepast aan de moderne manier van lesgeven. “Voor elk van onze drie kleuterjaren zijn er twee of drie klassen, met een centrale spelstraat. Op die manier maken we het mogelijk om te co-teachen. Per leerjaar zijn er nog eens drie klassen, 18 dus in totaal, met per leerjaar ook een centrale leerruimte. Daarin zit er bijvoorbeeld een zithoek, leeshoek, godsdiensthoek,… Dankzij deze indeling kunnen we klasdoorbrekend werken en gedifferentieerd lesgeven.”

Het oude schoolgebouw wordt op dit moment gebruikt voor enkele airsoftwedstrijden. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel, en daar is de school zelf er één van. “We zullen de centen investeren in de aanleg van onze speelplaats. We hebben daar een subsidie voor gekregen van het Agentschap Natuur en Bos, omdat we kiezen voor een groene speelplaats. Maar we kunnen nog wat extra centen gebruiken voor meer bomen en struiken en veilig speelmateriaal.” (JM)