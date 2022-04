Leerlingen Klein Seminarie schitteren op finale Taaltrofee, Seppe Van Ammel wint

Drie leerlingen van het Klein Seminarie schitterden op de finale van de Taaltrofee, een taalwedstrijd waar 10.000 vierdejaars uit heel Vlaanderen aan deelnamen. Seppe Van Ammel (16) won de wedstrijd. De leerling Latijn staat woensdag ook in de finale van de Wiskunde Olympiade. “Ik schrijf soms wat kortverhalen, maar mijn interesse gaat vooral uit naar wiskunde.”

De Taaltrofee Nederlands was dit jaar aan haar derde editie toe. 115 scholen uit heel Vlaanderen namen onlangs deel aan de eerste ronde. Meer dan 10.000 leerlingen waagden zich aan de test, de vijftig besten mochten zondag in de Odisee Hogeschool in Brussel deelnemen aan de finale.

Onder hen drie leerlingen van het Klein Seminarie Roeselare: Seppe Van Ammel (16), Noor Verdonck (16) en Ruth Herman (15). Zij deden het meer dan uitstekend. Noor werd 18de, Ruth 11de. Seppe kwam zelf als winnaar uit de bus. “Dit is een meer dan uitzonderlijke prestatie van onze leerlingen. We zijn dan ook heel trots op hen. In aanloop naar de wedstrijd hebben we geen speciale voorbereidingen getroffen, maar voor de leerlingen Grieks-Latijnen en Latijn is het waarschijnlijk soms gemakkelijker om bepaalde stijlfiguren te herkennen”, aldus leerkracht Nederlands Filip David.

interesse in wiskunde

Seppe ging met een prijzenpakket met een waarde van 1.000 euro naar huis. Hij kreeg onder andere boeken, vakantiebonnen en een e-reader. “Het niveau van de test viel al bij al goed mee”, aldus de drie leerlingen die allen meer dan 75 procent haalden op de test. Noor en Ruth lezen graag waardoor ze vaak met taal in contact komen, Seppe schrijft af en toe eens een kortverhaal die hij dan aan vrienden voorleest. “Toch is Nederlands niet echt mijn topprioriteit. Ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in wiskunde.”

Dubbelslag?

Die interesse voor wiskunde zal hem trouwens goed van pas komen. Woensdag nam Seppe deel aan de finale van de Wiskunde Olympiade. Die had trouwens ook in Brussel plaats. In de tweede ronde van de bekende wedstrijd werd de begaafde Roeselarenaar van alle Vlaamse deelnemers tweede. “Ik ben uiteraard heel tevreden met het winnen van de Taaltrofee, maar het zou extra mooi zijn moest ik ook de Wiskunde Olympiade kunnen winnen”, klonk het zondag. (Bert Feys)