Leerlingen Guldensporencollege Plein vallen in de prijzen op Bebras-wedstrijd

Twee leerlingen van het Guldensporencollege Plein Kortrijk behalen schitterende resultaten op de elfde editie van de Bebras-wedstrijd. Ties Delobelle (13) bemachtigt de eerste plaats met een perfecte score van 200/200. Hannah Mistiaen (13) haalt de vierde plaats binnen met 182/200.

Ties en Hannah zitten in het tweede middelbaar en volgen de richting STEM-Wetenschappen. “Ik heb voor deze richting gekozen omdat ik het enerzijds graag doe, maar je vormt er ook een stevige basis voor later”, legt Hannah Mistiaen uit.

Internationale wedstrijd

De Bebras-wedstrijd is een internationale wedstrijd met de focus op wetenschappen, informatica en probleemoplossend denken. Deze editie hebben 3.231 leerlingen uit 54 verschillende middelbare scholen deelgenomen. De wedstrijd vond online, op school, plaats tussen 7 en 18 november. De deelnemers krijgen 40 minuten om zo’n vijftien vragen te beantwoorden.

Ties Delobelle bemachtigt de eerste plaats met een perfecte score van 200/200. Hannah Mistiaen haalt de vierde plaats binnen met een prachtig resultaat van 182/200. “Beide leerlingen behaalden uitzonderlijke resultaten in de Bebras-wedstrijd”, besluit Philip Logie, directeur van Guldensporencollege Plein.

Probleemoplossend denken

Toen ze de uitslagen te horen kregen, wisten ze niet meteen hoe ze moesten reageren: “Ik was echt blij, maar eigenlijk herinnerde ik mij die wedstrijd niet meer, want die was in november. Toen ik het vertelde aan mijn ouders geloofden ze mij niet, maar dan heb ik de website getoond en waren ze enorm trots,” vertelt Ties.

Tijdens de lessen STEM zijn de leerlingen vaak bezig met probleemoplossend denken. Zo hebben ze per twee een sterke en lange brug moeten bouwen uit karton. “We mochten geen hout of metaal gebruiken, dus dat was een extra uitdaging. Later heb ik die brug geschilderd en versierd, omdat ik ook graag creatief bezig ben”, voegt Hannah Mistiaen toe.