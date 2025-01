Leerlingen De Stempel kunnen tot rust komen in de Zen-Zone

Maandag 20 januari wordt ongetwijfeld één van de belangrijkste dagen van het schooljaar voor de leerlingen van basisschool De Stempel in Sint-Pieters. Die dag wordt de Zen-Zone van de school immers officieel geopend. Een Zen-zone is een innovatieve en sfeervolle ruimte waar de leerlingen tot rust kunnen komen, vat krijgen op hun emoties en leren omgaan met stress.

“We hebben bij ons, net zoals in heel wat andere scholen, nogal wat hoogsensitieve kinderen”, aldus directeur Cindy Cottenjé. “Op zich is dat geen probleem, maar deze leerlingen hebben regelmatig nood aan een rustige en afgesloten ruimte. Zo zijn we op het idee van een Zen-Zone gekomen. Het is een mooi houten lokaal geworden dat ingericht is in een warme bohostijl en uitgerust met tal van sensorische elementen.

Er zijn vier zones waar de kinderen tot rust kunnen komen: een zone met kleurspiegels en yogamatten, een zone met zitzakken om te relaxen en te lezen, een zone met sensorische tegels en één met tentjes om te snoezelen.”

De Zen-Zone is tijdens de speeltijden toegankelijk voor tien leerlingen, die hiervoor toestemming van een leerkracht nodig hebben. Het toegangsbewijs is een geluiddempende koptelefoon. Er zijn huisregels en er is altijd toezicht van ofwel een volwassene of verantwoordelijke leerlingen, die een fluohesje dragen en een oogje in het zeil houden.

“Tijdens de lessen kunnen de leerkrachten onze Zen-Zone ook gebruiken voor yoga, snoezeltijd, ademhalingsoefeningen, mindfulness of andere rustige activiteiten die niet in hun klas kunnen doorgaan. De voorbije maanden hebben zowel de kinderen als de leraren workshops gevolgd om te leren hoe ze met eenvoudige tools beter kunnen omgaan met stress en spanning. Het is de bedoeling dat onze Zen-Zone op termijn een meerwaarde biedt voor de mentale en emotionele gezondheid van de leerlingen en een sterke bijdrage levert aan een positief schoolklimaat”, besluit de directeur van De Stempel.

Voor de inrichting van de Zen-zone kon de school rekenen op ondersteuning van de stad Brugge, op een stevige bijdrage van de ouderwerking en op een verdubbeling van dat bedrag via de Yezz-fundraising. (PDC)