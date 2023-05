Leerlingen Broederschool Roeselare leggen langste geveltuin in de stad aan

Langs de gevel van de Broederschool in de Mandellaan hebben de leerlingen uit het zesde jaar wetenschappen dinsdagmiddag de langste geveltuin van de stad aangeplant. “We wilden graag onze school vergroenen, maar op de speelplaats was dat moeilijk en dus fleuren we onze gevel op.”

Van Toscaanse Jasmijn tot Blauwe Regen. De leerlingen van het zesde middelbaar richting wetenschappen uit de Broederschool plantten dinsdag meer dan 200 planten langs de schoolmuur in de Mandellaan. Wat begon met plannen om de speelplaats te vergroenen, eindigde in de langste geveltuin van de stad. Die is maar liefst 46 meter lang.

“We wilden graag onze school vergroenen”, zegt directrice Lisa De Ruyck. “Aanvankelijk dachten we aan de speelplaats, maar dat bleek niet zo eenvoudig. Het grootste gedeelte van de speelplaats wordt namelijk ingepalmd door sportterreinen. Een boom op zo’n veld plaatsen is verre van ideaal.” Dus werd het een geveltuin.

Berekeningen

De school klopte aan bij de stad om te kijken wat mogelijk was. “Uit dat overleg ontstond het idee om een geveltuin aan te planten”, zegt leerkracht Greet Clarysse die de leerlingen op sleeptouw nam. De zesdejaars van de klassen wetenschappen deden het vooronderzoek. Zo berekenden ze hoeveel volume aarde er uitgehaald moest worden en hoeveel meter aan boordstenen er nodig waren. De stad nam vervolgens alle tegels en oude aarde weg, legde de boordstenen en vulde alles opnieuw met plantaarde.

Ondertussen maakten de leerlingen in groepjes ontwerpvoorstellen voor de geveltuin. “We mochten zelf alle planten kiezen”, zegt leerlinge Hannah Caesens. “We moesten er alleen voor zorgen dat de kleuren passen.”

Dinsdag was het dan zover. De leerlingen staken de handen uit de mouwen en plantten de 46 meter lange geveltuin aan. “Komend zaterdag is het onze opendeurdag”, zegt de directrice. “Op deze manier trekken we toch wat groen de school binnen.”

Ondersteuning van de stad

De stad stelde vorig jaar een nieuw reglement rond de geveltuintjes op. Zo krijgt wie met acht buren een geveltuin wil daarvoor de volledige ondersteuning van de stad. De geveltuin is dan ook helemaal gratis. “Want de stad neemt de straattegels weg, zorgt voor de aankoop van de planten en helpt bij de aanplanting”, zegt schepen van Natuur Michèle Hostekint (Vooruit).

Meer informatie over geveltuintjes in Roeselare vind je op www.klimaatswitch.be.