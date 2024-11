Leerkracht Campus De Reynaert uit Tielt als enige Vlaming op Groot Dictee

Tim Sautois, leerkracht Nederlands aan de secundaire school Campus De Reynaert – Park Uniek in Tielt, nam zaterdag deel aan de finale van het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2024 in Rotterdam.

Hij behaalde geen overwinning, maar was wel de enige Vlaming die zich wist te kwalificeren. De leerkracht Nederlands benadrukt de waardevolle ervaring die hij opdeed. “Het was een eer om onze school en onze regio te mogen vertegenwoordigen”, aldus Tim. “De competitie was intens, maar ik heb veel geleerd en genoten van de interactie met andere taalliefhebbers.” Ook de directie van de school is fier. “We zijn er trots op dat Tim zijn passie voor de Nederlandse taal op deze manier kan delen, terwijl hij op die manier ook onze leerlingen inspireert om hun taalvaardigheid te ontwikkelen.”

Het Groot Dictee der Nederlandse taal werd tot en met 2016 jaarlijks in België en Nederland uitgezonden door de twee openbare omroepen, maar werd omwille van terugvallende kijkcijfers geschrapt. In december 2018 keerde het Dictee terug als radioprogramma op NPO Radio 1, in samenwerking met de Taalstaat. Het werd zaterdag live voorgelezen in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. In de Vlaamse bibliotheken is er met ‘De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee Heruitgevonden’ al langer een alternatief, al staan beide initiatieven los van elkaar. (SV)