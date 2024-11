Later als ik groot ben in St-Petrus

We brachten een bezoek aan de derde kleuterklas B van juf Emma in de vrije basisschool St-Petrus. Juf Emma heeft in haar klasje 17 leerlingen die mochten vertellen wat zij later zouden worden. We herkennen achteraan v.l.n.r.; Liam Breda (politieman), Lars Decock (politieman), Romain Deconinck (clown), Renée Demey (mama), Amaury Deprez (voetballer), Raphaël Ghistelinck (dokter), Céleste Himpe (slager) en Elyna Kuhi (kapper). Vooraan v.l.n.r.; Amandine Lakfif (kapper), Madison Olden Van Den Heede (danseres), Lónoo Robbe (voetballer), Chloé Van Den Bossche (juf), Renée Van Haverbeke (kapper), Flore Vanhove (turnster), Cedric Vervaecke (dokter) en Lune Vervaeke (dierenverzorger). Ellena Bartolomeo ontbreekt op de foto. (HDV/foto HDV).