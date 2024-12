Later als ik groot ben

We bezochten de derde kleuterklas van juf Eveline in de stedelijke basisschool Torenhof. Juf Eveline heeft in haar klasje 15 leerlingen die hebben verteld wat zij later willen worden. Achteraan v.l.n.r.: Ihsan Arrazoukki (tandarts), Hassato Dialo (prinses), Mekka El Keleni (kunstenares), Asra Husseini (politie), Julien Knockaert (dingen verkopen), Sebastian Lungu (brandweerman), Ikram Oubadi Belmehdi (loper) en Mathis Peirens (politie). Vooraan v.l.n.r.: Iyed Sghaier (voetballer), Mahir Sghir (voetballer), Lora Marie Steyaert (dokter), Haillie Van Cauwenberge (dokter), Lien Vandenberghe (kunstenares), Newt Vandenberghe (loper/op de computer) en Tymon Zupa (voetballer). (HDV/foto HDV)