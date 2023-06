Laatste leerlingen en oud-leerkrachten nemen emotioneel afscheid van Guldensporencollege: “Deze school had nooit gesloten mogen worden”

Afgelopen vrijdag namen leerlingen, leerkrachten en oud-leerkrachten afscheid van het VTI. Voor velen was het een emotioneel afscheid en de gelegenheid om oud-collega’s nog eens te ontmoeten in de vertrouwde omgeving. “Onze pizzafeesten spanden toch wel de kroon. Ik hoop dat het gebouw niet tegen de grond gaat. Er is natuurlijk werk aan, maar het blijft een architecturaal pareltje.”

Het Guldensporencollege Gullegem sluit de deuren, de laatste twintig leerlingen verhuizen volgend jaar naar Guldensporencollege Engineering in Kortrijk. De afsluit was wel feestelijk. Ook oud-leerkrachten kwamen langs om afscheid te nemen van het gebouw. Waarvan de toekomst overigens nog steeds niet vastligt.

Johan Vandamme was zelf eerst leerling in de richting elektriciteit. “Gedurende 25 jaar was ik hier ook leerkracht elektriciteit”, vertelt hij. “Van 1982 tot 2007. Wat me altijd zal bijblijven is de familiale sfeer.”

Legendarische Pizzafeesten

Wie met heel veel animo vertelt over de school is oud-directeur Chris Debacker. Met animo maar ook met spijt. “Deze prachtige school mocht nooit gesloten worden”, zegt hij. “Tot enkele jaren terug hebben we er hard voor gevochten. We hadden het mooie idee er een tienerschool van te maken waar de derde graad van De Gulleboom terecht kon. De school in de Poststraat is verouderd en barst uit zijn voegen. Hier hadden we klassen en ruimte over. Bovendien konden de Gullegemse leerlingen twee jaar langer in Gullegem blijven mocht hier de eerste graad secundair onderwijs aangeboden worden. Er was echter concurrentie van Spes Nostra en SPWe, dat plan is nooit van de grond gekomen. We hadden een fantastisch en hecht team. Weet je dat we na een doorlichting van onze B-stroom klassen als voorbeeld voor Vlaanderen werden gepresenteerd. ‘Ga maar eens kijken in Gullegem’, kregen andere scholen te horen.”

“Er zijn zoveel mooie herinneringen”, mijmert Chris Debacker, die nu directeur is bij De Kim & De Sam in Deerlijk, verder. “Maar onze pizzafeesten spanden toch wel de kroon. Ik hoop dat het gebouw niet tegen de grond gaat. Er is natuurlijk werk aan, maar het blijft een architecturaal pareltje.”