KVK-voetballers zien hoe rood-witte dag in Drie Hofsteden meer dan geslaagd is: “Proficiat: Álle vijf de uitdagingen zijn gelukt”

Op donderdagnamiddag 1 februari heeft basisschool Drie Hofsteden zich van haar beste (rood-witte) kant laten zien. Zo’n 250 kinderen en leerkrachten ontvingen KV Kortrijk-spelers Dion De Neve (22) en Mounaïm El Idrissy (24) op de speelplaats van hun school. Die stelden vast dat de leerlingen alle vijf de uitdagingen tot een goed einde brachten. Als beloning mag de hele school zaterdagavond de wedstrijd tussen KVK en Charleroi bijwonen.

Net na de kerstvakantie werd basisschool Drie Hofsteden uitgedaagd door de spelers van KV Kortrijk om een aantal uitdagingen uit te voeren: ‘Maak een grote tifo = supportersdoek’, ‘Verzamel 19 kg afval’, ‘Zing ‘Vis in de Leie’ en haal 100 decibel’, ‘Ga viraal op Facebook met een post over de challenges’ en ‘Organiseer een rood-witte dag op 1 februari’.

Deze donderdag was het van dat: de rood-witte dag bij basisschool Drie Hofsteden. Zo’n 250 leerlingen en leerkrachten stonden KV Kortrijk-spelers Dion De Neve en Mounaïm El Idrissy vol spanning op te wachten op de speelplaats van hun school in de Minister de Taeyelaan in Kortrijk.

De stress sloeg toe nadat KVK had laten weten een halfuurtje vroeger aan te zullen komen. Zowel De Neve als El Idrissy stonden dinsdagavond tegen Club Brugge (3-3) op de mat, en hadden donderdagochtend een verkorte training afgewerkt. Om 13.30 arriveerde het tweetal, samen met mascotte Het Kereltje, onder luid gejoel van de leerlingen.

Het spandoek van BS Drie Hofsteden. © JS

Vis in de Leie

De voetballers keken glimlachend toe hoe de leerlingen hun eerste uitdaging aftrapten: het zingen van het KVK-anthem ‘Vis in de Leie’ van de Kortrijkse legende Johny Turbo. Het refrein van het lied werd uit volle borst meegezongen, net als de uitstekend geoefende strofes.

“Blijf goed jullie best doen op school, en luisteren naar jullie leerkrachten hé!” – KVK-speler De Neve had goede raad voor de leerlingen

Terwijl ‘Oal da wil leven, da vlugt naar de zji’ nog nagalmde, brachten 20 kinderen een groot spandoek de speelplaats op, op de tonen van de Champions League-hymne. Op het doek zagen we geschilderde kinderen, hand in hand, omgeven door het stamnummer van KV Kortrijk (19) en de logo’s van KVK en BS Drie Hofsteden zelf.

KVK-speler El Idrissy won het jongleerwedstrijdje. © JS

Tussendoor werd ook bekendgemaakt dat de school erin geslaagd was 75 kg aan afval te verzamelen. “Dat is 56 kg meer dan gevraagd”, aldus een trotse juf Ellen. “We zijn verschillende keren op pad geweest, vooral in de omgeving van onze school, om afval op te halen. Zo ziet het Van Raemdonckpark en de Oudenaarsesteenweg er weer heel wat properder uit.”

“Het verzamelen van het afval was het tofst. En zo wordt de wereld meteen ook een beetje mooier – Jeniffer (8)

Terwijl KVK-spelers De Neve en El Idrissy het groene truitje met het logo van de school overhandigd kregen – ze beloofden die zaterdag tegen Charleroi onder hun matchtenue te dragen – mochten de leerlingen de voetballers enkele vragen stellen. Daarna blonken enkele leerlingen (en sportleerkracht Wouter) uit in een jongleerwedstrijdje tegen het KVK-duo.

Voetballers Dion De Neve en Mounaïm El Idrissy werden vergezeld door mascotte Het Kereltje. © JS

Tot slot had Dion De Neve verlossend nieuws en goede raad voor de leerlingen: “Proficiat met jullie prestaties: alle vijf de uitdagingen zijn meer dan geslaagd! Blijf goed jullie best doen op school, en luisteren naar jullie leerkrachten hé!”

Jeniffer (8) en Mariam (7), twee leerlingen van de school, waren van plan die raad zeker op te volgen. “Wij zijn allebei grote KVK-fans”, zegt Mariam. “De uitdagingen waren allemaal leuk, maar het verzamelen van het afval was het tofst. En zo is de wereld meteen ook een beetje mooier geworden”, vond Jeniffer.

Jeniffer (8) en Mariam (7): twee grote KVK-supporters. © JS

De rood-witte dag zat er zo rond 14.30 uur op. Omdat de school in alle uitdagingen is geslaagd, mag het op zaterdag 3 februari gratis naar de match KV Kortrijk – Charleroi (18.15 uur). Alle kinderen zijn, samen met hun ouders, welkom.