Nog tot 11 juni stellen de Beeldklassen, de Westouterse afdeling van de kunstacademie van Poperinge hun werkjes tentoon in de kerk van Westouter. Onder de leiding van Valentine De Meester gingen de jongeren an de slag met allerlei materialen en technieken en het is met trots dat Seppe Debruyne, Cézar Caron, Gust Beyens, Miel dpoise, Lewis Lermytte, Flo Doise en Thorgan Bouquelloun hun werkjes tonen. (foto EF)