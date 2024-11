Kunst biedt leerlingen rust

Koen Deleu (49) uit Waardamme is een creatieve duizendpoot. Als zelfstandig beeldend kunstenaar schildert hij onder andere muurschilderijen en tekent hij portretten op diverse festivals met Tekenteam Tote. Hij is ook leerkracht Art in Element, een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Sint-Andries.

“Ik vind het heel belangrijk dat ik onze kwetsbare leerlingen leer om verwonderd te kijken naar de wereld rondom hen”, vertelt Koen Deleu enthousiast. “Kunst beleven is een andere manier van denken voor onze leerlingen. Tijdens mijn lessen krijgen ze de kans om zichzelf te uiten en binnen de opdrachten krijgen ze ruimte voor een eigen toets. Uiteraard moeten ze ook de doelen behalen die in het leerplan voorgeschreven worden, maar ik geef hun veel bewegingsruimte en dat zorgt regelmatig voor verrassende resultaten. Binnen een afgebakend kader krijgen mijn leerlingen heel veel vrijheid en ze weten heel goed wat ze met die vrijheid moeten aanvangen.”

Gevoelens uitdrukken

“Onze leerlingen dragen vaak een rugzakje met zich mee en ook daarom is het belangrijk dat ze zich creatief kunnen uiten”, gaat Koen Deleu verder. “In hun creatieve realisaties kunnen ze vaak gevoelens uitdrukken die ze om een of andere reden niet met woorden gezegd krijgen. Soms komen bepaalde problemen waarmee die jongeren worstelen naar boven in de lessen Art. Vaak ontdekken ze ook zichzelf wanneer ze kans krijgen om zich ongeremd te uiten. Er zijn soms ook leerlingen die vaststellen dat de kunstwereld kansen biedt qua werkmogelijkheden.”

Sfeer van vrijheid

In zijn ruime leslokaal dat ingedeeld is in een muzikaal en plastisch gedeelte creëert Koen Deleu samen met zijn collega Emma De Pachter een sfeer van vrijheid die aanslaat bij de leerlingen. “Ik voel dat die jonge gasten hier graag komen, want zelfs tijdens de speeltijden springen ze vaak binnen om verder te werken aan een opdracht. Soms beginnen ze te zingen wanneer ze aan het werk zijn. Van enige competitiesfeer onder de leerlingen is geen sprake. Integendeel, ze helpen elkaar en leren van elkaar. In mijn lessen ben ik oprecht mezelf en ben ik eerlijk in mijn omgang met de leerlingen. Dat waarderen ze erg”, besluit Koen Deleu. (PDC)