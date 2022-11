KTA en De Patio maken spel dat jongeren helpt hun verhaal vertellen

Op vraag van vzw De Patio (bijzondere jeugdhulp in regio West-Vlaanderen) ontwikkelden de leerlingen van het vierde en zevende jaar Digital Design, Print en Sign onder leiding van hun leraren Igor Deduytsche en Nele Sys een bijzonder spel.

Huis vol verhalen zet jongeren met een moeilijk traject aan om op een losse, speelse en therapeutische manier hun vaak breekbare verhaal te vertellen. Fabian Verleye, Laura Huybrechts en Nathalie Dejaegher van De Patio zijn bijzonder opgetogen over het resultaat. “Het spel oogt mooi en is degelijk uitgevoerd. We kunnen stellen dat we er ook onze doelstellingen mee bereiken: alle levensdomeinen bespreekbaar maken. We ondervinden dat het jongeren op een natuurlijke, spontane wijze toelaat te vertellen over wat hen bezighoudt en dat is precies de bedoeling. We zijn ervan overtuigd dat het spel ook voor andere organisaties nuttig kan zijn en hopen het dan ook op een ruimere schaal te ontwikkelen.”

Pieter De Winne, algemeen directeur Impact is tevreden met de realisatie. “Dit is een sprekend voorbeeld van een breed schoolproject. Het is ook fijn te weten dat een organisatie als De Patio vertrouwen heeft in de kwaliteit die onze scholen en opleidingen aanbieden. Iedereen die het spel bekijkt, zal beamen dat hier een professioneel werkstuk afgeleverd werd.” Ook de leerlingen blikken enthousiast terug op het project. “We kregen veel vrijheid en grote eigen inbreng binnen onze ontwerpen. Ik ben blij dat ik deel mocht uitmaken van deze ervaring”, zegt Owen Gunst. (PDC)