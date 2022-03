Kortrijk verwelkomt TAJO, Talentatelier voor jongeren met kwetsbare achtergrond

Vanaf september 2022 verrijkt Kortrijk zijn netwerk voor armoedebestrijding met TAJO, een talentatelier voor jongeren van 10 tot 18 jaar. De ervaringsgerichte zaterdagschool zal deze tieners met een kwetsbare achtergrond inspireren en motiveren, en moet het aantal vroegtijdige schoolverlaters de komende jaren sterk terugschroeven.

De roots van het talentatelier TAJO liggen bij de weekendscholen van IMC Nederland, dat 20 jaar geleden opstartte en zich sindsdien in zowat alle Nederlandse centrumsteden ontplooide. In twee decennia tijd wist IMC de schooluitval van Nederlandse jongeren met een kwetsbare achtergrond tot zestig procent terug te dringen. Nadat het project in 2013 ook in Brussel geïntroduceerd werd, startte Stad Gent met TAJO een gelijkaardig initiatief op in 2019. Daarin zijn momenteel meer dan 200 jongeren actief.

In 2022, drie jaar na de intrede in Gent, acht TAJO-directeur Luc De Bruyckere de tijd rijp om uit te vliegen. “De plaats waar je wieg stond, bepaalt in grote mate je verdere leven. Wie in kansarmoede geboren wordt, raakt daar zonder hulp heel moeilijk uit. Wel, TAJO wil die jongeren vooruithelpen, met pijlers als ‘perspectief’, ‘positief zelfbeeld en ‘lokale partnerschappen’. En Kortrijk, dat van zijn armoedebestrijding de laatste jaren een handelsmerk maakte, past perfect in onze visie. In Kortrijk sluit nog steeds vijftien procent van de jongeren met een kwetsbare achtergrond hun schoolcarrière af zonder diploma. Het zal nu onze taak zijn om dat cijfer terug te dringen.”

Driejarige cyclus

TAJO is een laagdrempelig talentenatelier, dat niet gesubsidieerd is en zijn werking kan garanderen door middel van een structurele fondsenstroom. Het start in in Kortrijk in september 2022 aan een driejarige cyclus. Iedere zaterdag zijn er van 11.30 uur tot 14 uur vier ateliers, op de site van Athena Campus Drie Hofsteden. Jongeren tussen 10 en 14 jaar, verdeeld in groepjes van vijf of zes, bespreken er samen met docerende gastexperten thema’s als journalistiek, kunst en cultuur, technologie en innovatie en zorg en welzijn. Er wordt zo’n vier zaterdagen uitgetrokken per thema, 25 zaterdagen op een jaar.

Gedelegeerd bestuurder van TAJO Claudio Egmond. © Ilke Goddemaer

“In Kortrijk moeten we niet helemaal vanop een wit blad beginnen”, zegt Claudia van Egmond, gedelegeerd bestuurder van TAJO. “Er is uiteraard de structuur en de op onze ervaring in Gent gebaseerde processen, maar op maatschappelijk en educatief vlak ziet het onderwijslandschap er in Kortrijk anders uit. Het zal even tijd vergen om onze werking hier uit te zetten.”

TAJO-directeur Luc De Bruyckere acht de tijd rijp om vanuit Gent de stap naar Kortrijk te zetten. © Ilke Goddemaer

“TAJO voorziet dus de educatieve omkadering, maar het ‘animeren’ van de jongeren laten we aan de experten over”, gaat Claudia voort. “Vanaf schooljaar 2022-2023 nemen we elk jaar 60 leerlingen op in onze poule. Na drie jaar hebben de jongeren dan een traject afgelegd van 100 ateliers per jaar. Daarna start een nog meer op eigen motivatie gebaseerde alumniwerking, voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Want eens bij TAJO, altijd bij TAJO.”

Kortrijk heeft jaarlijks nog steeds 300 jongeren die zonder diploma afzwaaien. “Dat zijn er driehonderd te veel”, vindt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “Wij willen deze kinderen al op jonge leeftijd laten ontdekken waar ze goed in zijn. Met TAJO erbij kunnen we nu meer inzetten op een gekwalificeerde uitstroom. Daar ben ik zeer blij mee.”

Hub voor armoedebestrijding

Schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Philippe De Coene (Vooruit) is opgetogen over de komst van het talentenatelier. “We staan sinds een jaar in contact met TAJO, en ik moet zeggen dat ik er naar uitkeek hen in onze stad te verwelkomen. In Kortrijk zetten we fel in op armoedebestrijding. Dat gevecht is mogelijk dankzij de steun van de belastingbetaler, en brengt de plicht om te renderen met zich mee. Niet toevallig wordt TAJO ondergebracht in de lokalen boven volksrestaurant VORK in de Doorniksestraat in Kortrijk. Deze locatie wordt nu nóg meer een hub voor armoedebestrijding, want ook de sociale dienstverlening van de stad heeft er zijn backoffice. TAJO betaalt overigens geen huur, en ook de andere gebruikskosten van het kantoor zal de stad op zich nemen. Bovendien bieden wij verder ook onze knowhow en personele accommodatie aan.”

TAJO rolt zijn werking in Kortrijk in september 2022 uit. © Ilke Goddemaer

De ateliers zelf gaan door op de site van Athena Campus Drie Hofsteden. Een uitgelezen keuze, vindt Stephanie Verhelst, directeur van TAJO Kortrijk. “Bij de zoektocht naar een geschikte locatie ondervonden we dat we in Kortrijk-Oost en het centrum van Kortrijk het hardst nodig waren. Bovendien leert de ervaring in Gent ons dat de jongeren best binnen een straal van 2 kilometer van de zaterdagschool wonen. Campus Drie Hofsteden voldeed aan al die voorwaarden.”

“Bovendien bestaat de meerderheid van het leerlingenbestand van Drie Hofsteden zelf uit jongeren met een kwetsbare achtergrond”, vult Emma Derolez aan. Emma is leerkracht in basisschool Drie Hofsteden en vult straks ook de functie van educatief coördinator bij TAJO in. “Ik sta vooral in voor de vertaling van de theorie naar het praktisch-pedagogische luik. Net als Stephanie neem ik ook één van twee klassen jongeren onder mijn hoede.”