Kortrijk stimuleert korte keten bij scholen met restaurantopleiding

Kortrijk werkt aan een duurzame voedselstrategie waarbij voedselproducenten en consumenten dichter bij elkaar worden gebracht om de korte keten in landbouw te stimuleren. Op initiatief van de stad kwamen RHIZO Hotelschool Kortrijk en athena campus Drie Hofsteden in contact met bioboerderij ‘t Goed Ter Heule in Menen.

RHIZO Hotelschool Kortrijk en athena campus Drie Hofsteden, twee Kortrijkse secundaire scholen die een restaurantopleiding aanbieden, gingen op vrijdag 20 oktober op bedrijfsbezoek bij de bioboerderij ‘t Goed Ter Heule. Het resultaat is een win-win samenwerking. “Voor de boerderij is het belangrijk om samen te werken rond afzet en productie en de scholen konden op hun beurt na een bedrijfsbezoek een heerlijk herfstmenu samenstellen met lokale producten van uitstekende kwaliteit aan een eerlijke prijs. Leerlingen worden in dit project actief betrokken om het bewustzijn rond het beperken van hun ecologische voetafdruk te vergroten. Met een kijkje achter de schermen leren ze ook waar hun voeding écht vandaan komt”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Klimaat, Kinderen en Jongeren.

‘t Goed Ter Heule streeft naar de kortste keten, duurzaamheid en no waste. Groentenresten gaan naar de dieren en de mest wordt gebruikt op het land. De leerlingen en chefs van beide scholen kregen een rondleiding waarna zij de groenten en kruiden zorgvuldig konden uitkiezen in de zelfpluktuin en openlucht-supermarkt. Er werden onderling ideeën voor gerechten uitgewisseld en samen kwamen ze tot het ‘korte keten menu’ dat in oktober in het oefenrestaurant van beide scholen wordt geserveerd. “Voor leerlingen van de keukenopleiding is de korte keten een inspirerend pad naar het begrijpen en waarderen van de oorsprong en versheid van voedsel, waardoor ze de ware essentie van koken kunnen ontdekken”, besluit Kelly Desimpelaere, campusdirecteur athena campus Drie Hofsteden.