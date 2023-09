Komense Leiecollege viert 100-jarig bestaan

Het Komense Leiecollege viert feest. Dag op dag 100 jaar geleden opende het gerenommeerde instituut voor het eerst de deuren, waarop het jaar na jaar bleef evolueren. De verjaardag werd gevierd met een resem aan activiteiten, die tot in de late uurtjes bleven duren.

De feestelijkheden begonnen in het hoofdgebouw van het college, waar Alain Pottel de aanwezigen toesprak. Het was zijn groottante die 100 jaar geleden het college in het leven riep. “Zuster Julie, de religieuze naam van mijn tante, keerde na de Eerste Wereldoorlog samen met de andere zusters terug naar Komen. Ze troffen er enkel nog de resten aan van wat ooit hun klooster was. Mijn groottante zag niet alleen dat er nood was aan een nieuw klooster, ook was er de noodzaak om een school te bouwen voor de kinderen uit de arbeidersklasse. Er werd gestart met de bouw van het project en in 1923 kon het Onze-lieve-vrouwecollege de eerste kinderen ontvangen.”

Revolutionaire aanpak

Tijdens zijn toespraak blikte Alain, zelf een gepassioneerde historicus, terug op de toen revolutionaire aanpak van zuster Julie. “Ze koos resoluut voor een moderne aanpak in die tijd. Ze installeerden naaimachines in een klas waar meisjes kledij leerden maken, toen ongezien en zelfs een tikkeltje rebels. Later kreeg het Onze-lieve-vrouwecollege de naam van Leiecollege en ondertussen is het actief in een brede waaier van opleidingen op verschillende locaties in de gemeente.”

Schotse bar

In de verschillende lokalen van het hoofdgebouw werden foto’s en souvenirs van de afgelopen eeuw opgehangen. Het was vooral de indrukwekkende collectie klasfoto’s die bij de bezoekers, veelal oud-leerlingen, een glimlach op het gezicht wist te toveren.

In de gebouwen gelegen langs de Romeinseweg, werd één lokaal voor de gelegenheid dan weer aangekleed als een Schotse bar. De directeur van het college vervolledigde het plaatje door in een echte kilt de aanwezigen van drank te bedienen. Een doedelzakspeler zorgde dan weer voor het muzikale detail. Vanaf 18:00 uur werd de refter dan weer omgetoverd tot een rasechte discotheek, compleet met DJ’s die vooral de jongeren aan het dansen kregen.