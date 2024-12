Koekenverkoop voor heraanleg speelplaats

Net zoals in heel wat scholen en verenigingen vond in basisschool De Bloeiweide in Assebroek de voorbije weken een koekenverkoop plaats. Met de winst van de verkoopactie wil de school immers starten met de heraanleg van een speelplaats.

“We verhuisden tijdens de grote vakantie van de lokalen aan de Weidestraat naar nieuwe klassen aan de andere kant van de campus”, opent directeur Nancy Craeye. “Hierdoor maken de kinderen nu gebruik van een andere speelplaats die dringend heraangelegd moet worden. Het is de bedoeling om in een eerste fase, die we zelf bekostigen met de koekenverkoop, nieuwe speeltoestellen en spelmateriaal aan te kopen. De financiering van de eigenlijke heraanleg en de grote werken gebeurt via een subsidiëringsdossier.”

6.300 euro

Iedereen weet dat de winstmarge op de verkoop van een doos koeken niet echt groot is, maar wanneer een ouder samen met haar vijf kinderen erin slaagt om voor meer dan 6.300 euro koeken te verkopen, zal de school toch een flinke stuiver overhouden aan de actie. Samen met haar kinderen Emily, Femke, Jonas, Mieke en Kevin slaagde mama Michel Van Damme erin om 839 bestellingen te noteren tijdens de 38 avonden dat het gezin aanbelde aan de huizen in 76 straten in Assebroek.

“Ik heb al wat ervaring met de organisatie van een koekenverkoop. In de school waar de kinderen vroeger zaten hebben we dat ook al eens gedaan”, vertelt mama Michel. “We stelden gaandeweg nieuwe doelen voorop, want de verkoop liep eigen vrij vlot. We zijn gestart tijdens de herfstvakantie en gingen elke dag van half zes tot acht uur aanbellen bij de mensen. Tijdens de halloweenperiode liepen we verkleed rond om te verkopen en dan kregen we zelfs snoepjes van sommige mensen”, vullen de twee oudste kinderen Mieke en Kevin aan. Zij zitten in een andere school, maar werkten met plezier ook mee aan de koekenverkoop.

Ook de bedeling van de honderden dozen koeken neemt mama Michel voor een groot deel voor haar rekening. (PDC)