Kleuterschool ‘t Sparrenhof sluit waarschijnlijk definitief: “Lerarentekort en zware kosten als boosdoener”

Vorige week kregen de ouders van de kinderen van kleuterschool ‘t Sparrenhof in Assebroek minder leuk nieuws te horen. Eind juni gaat het pittoreske schooltje in de schaduw van het sportcomplex Daverlo hoogstwaarschijnlijk definitief dicht.

“We vinden het uiterst spijtig dat we deze vestigingsplaats van onze school moeten sluiten”, opent Toumai Tobin, directeur van OLVA-Steenbrugge. “We huren deze gebouwen en er moeten dringend zware investeringen gebeuren om het gebouw op te knappen en energiezuiniger te maken. Het prijskaartje dat verbonden is aan deze werken kan onze school financieel niet aan. Komt daar nog bij dat het lerarentekort een groot probleem vormt voor deze school. Juf Sara en juf Lies zijn gelukkig zelden afwezig, maar mochten ze ooit voor een langere periode uitvallen, dan vind ik gegarandeerd geen vervanger. Dan zouden we in ‘t Sparrenhof met een serieus probleem zitten. We hebben uiteraard een grondige analyse gemaakt alvorens deze drastische beslissing te nemen”, gaat de directeur verder. “De raad van bestuur heeft de beslissing goedgekeurd, maar de wettelijke overlegorganen moeten nog geraadpleegd worden. Pas dan is de sluiting van de school op 30 juni definitief. De ouders reageerden uiteraard heel ontgoocheld, maar hebben begrip voor onze beslissing. We zullen er alles aan doen om de visie en de werkwijze van ‘t Sparrenhof over te brengen naar de hoofdschool, zodat kinderen die de overstap maken zich ook thuis voelen in Steenbrugge.”

Uniek

Voor juf Saar en juf Lies, die al heel wat jaren met hart en ziel in ‘t Sparrenhof aan de slag zijn, was het een zware klap toen beslist werd dat hun schooltje zou sluiten. “Dit was voor juf Lies en ikzelf onze tweede thuis”, vertelt juf Saar. “Dit is een uniek schooltje met een heel groot hart voor de kinderen en de ouders. We werden betrokken bij de analyse en kunnen de beslissing best begrijpen, maar we hopen dat zoveel mogelijk kinderen de overstap maken naar de hoofdschool. Daar wordt binnenkort de speelplaats heraangelegd en vergroend. Ik twijfel er niet aan dat onze kleuters zich in de grote school ook snel thuis zullen voelen.” (PDC)