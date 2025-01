Kleuters van De Zonnebloem brengen bezoek aan apotheek

Info over gezondheid is een permanent item in de les voor de kinderen uit gemeentelijke basisschool De Zonnebloem. En dat begint al in de kleuterklassen. Juf Ann en juf Jolien brachten met hun kleuters van het tweede een bezoek aan de apotheek. Isabelle van de apotheek in de Stationsstraat was met haar team gastvrouw om de kleuters op hun niveau uitleg te geven over wat er in een apotheek gebeurt en hoe men er bijdraagt tot fitheid en gezondheid. Alvast een leerrijke uitstap voor de kleuters van De Zonnebloem. (foto JM)