De leerlingen en leerkachten van VBS Onze Ark hebben zich het voorbije schooljaar ingezet voor ‘Operatie Proper’.

Een nette speelplaats, het vuil opruimen in de buurt en zelf het goeie voorbeeld geven door herbruikbare flessen en boterhamdozen te gebruiken, koekjes in een doosje in plaats van in een plastiek zak… Schepen Bram Coppein en milieuambtenaar Lien Vlamynck zochten de leerlingen op en overhandigden hen een cheque van 750 euro.

(foto RVL)