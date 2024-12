Kinderen krijgen techniekdiploma

Vlak voor de kerstvakantie vond de laatste les van de Junior Techniekacademie plaats in het Atlas Atheneum. Een diploma-uitreiking met receptie mocht dan ook niet ontbreken.

Komen de ingenieurs van morgen uit Gistel? Zestien kinderen van 8 tot 10 jaar mochten hun diploma mee naar huis nemen en hebben zo al een streepje voor.

De Junior Techniekacademie Gistel is een initiatief dat kinderen van het derde en vierde leerjaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie. De volledige reeks liep van 6 november tot en met 11 december en vond telkens op woensdagnamiddag plaats van 13.30 tot 15.30 uur in het Atlas Atheneum. De eerste editie van de Techniekacademie in Gistel vond plaats in het schooljaar 2014-2015. “Gedurende zes sessies konden de kinderen onder begeleiding proeven van verschillende technieken zoals houtbewerking, elektriciteit en het programmeren van een robotje”, zo duidt schepen van Onderwijs Michel Vincke (Vooruit). Ook biologie en mechanica kwamen aan bod.

STEM-didactiek

“Techniekacademie Gistel is een erkende STEM-academie en een samenwerking tussen Hogeschool VIVES en het lokaal bestuur met de steun van bedrijven, overheden en scholen. Zo willen we exacte wetenschap en techniek promoten bij kinderen en jongeren”, vertelt schepen Vincke.

De workshops worden georganiseerd volgens de STEM-didactiek, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren voorop staat. Ook het zogenaamde TOS21-principe komt aan bod: techniek begrijpen, hanteren en duiden.

“Naast de Junior Techniekacademie wordt in Gistel ook de Tiener Techniekacademie georganiseerd voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De workshops vinden afwisselend plaats in Atlas Atheneum en SIGO Gistel”, aldus Vincke. Op 26 maart 2025 start een nieuwe reeks workshops van de Tiener Techniekacademie in SIGO. (TVA)

Inschrijven: https://techniekacademie-gistel.be/