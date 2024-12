Kerstmarkt in VBS De Kastanje: “Toegankelijk voor iedereen”

Wijkcomité de Eekhoutevrienden en het oudercomité van vrije basisschool De Kastanje slaan opnieuw de handen in elkaar om een gezellige kerstmarkt te organiseren. Met allerhande gratis activiteiten voor de kinderen en een gezellige bar voor de ouders, brengen ze de kerstsfeer naar de school van Proven.

“Onze kerstmarkt is aan zijn tweede editie toe”, klinkt het bij Stephanie Worm van het oudercomité en Niels Malbrancke van wijkcomité de Eekhoutevrienden. “De eerste editie werd alvast zeer positief geëvalueerd. Zowel door de aanwezige ouders en kinderen, als door de beide verenigingen die hun schouders onder dit initiatief gezet hebben. We moesten dus niet lang twijfelen om een datum te prikken voor de tweede editie”, zegt Stephanie.

“We kozen voor de vrijdagavond tussen Kerstmis en Nieuwjaar, namelijk vrijdag 27 december. We bouwen verder op het concept van vorig jaar. We bieden verschillende activiteiten aan voor de kinderen: springkastelen, een verlichte rolschaatspiste… Nieuw dit jaar is ook het fietsparcours. De peuters en kleuters zijn te jong om te rolschaatsen, dus voor hen maken we een fietsparcours. Ook de kerstman komt weer langs. Kinderen die een tekening afgeven, krijgen iets lekkers in de plaats. We voorzien opnieuw een soort van vrij podium. We hebben al enkele muzikanten vastgelegd, maar er zijn nog vrije plaatsen. Wie een muzikaal talent heeft en dit eens wil tonen op het podium, mag zeker contact opnemen met ons. We mikken hierbij op alle leeftijden.”

Kerstman

“We streven ernaar dat de kerstmarkt toegankelijk is voor iedereen. We bieden de activiteiten gratis aan. De bar en de eetstanden zijn wel te betalen. De kosten laag houden, lukt dankzij de sponsors, maar ook door de vele helpende handen. Zo kunnen we bijvoorbeeld materiaal gebruiken van de school van Westvleteren en decoratie kunnen we ook via verschillende mensen gebruiken”, zeggen Niels en Stephanie.

“De kerstmarkt start om 16 uur, de kerstman doet zijn bezoekje van 17 tot 19.30 uur. We hopen alvast om heel veel kinderen en gezinnen te mogen verwelkomen.” (CB)

Info: oudercomiteproven@gmail.com.