Kerstmarkt De Klimtoren in Jabbeke is schot in de roos

Het was gezellig druk op de jaarlijkse kerstmarkt van basisschool De Klimtoren in de gangen, eetzaal en kleuterzaal van de school in Jabbeke. Ouders, grootouders en sympathisanten konden er opnieuw heel wat leuke spulletjes kopen en genieten van heel wat lekkers dat door de juffen en de kinderen was klaargemaakt.

“Zoals elk jaar kwamen weer heel wat mensen naar onze kerstmarkt”, vertelt directeur Rebekka Buyse trots. “Dit jaar was er echter één kraam dat iets meer belangstelling genoot dan de andere, want daar werd door kinderen en volwassenen die tijdelijk verblijven in Fedasil allerlei handwerk verkocht. Sommige kinderen uit het vluchtelingenkamp komen regelmatig naar school om mee te turnen tijdens een gymles of te knutselen tijdens een creanamiddag. Toen we het voorstel kregen van de verantwoordelijke van Fedasil om mee te werken aan de kerstmarkt hebben we uiteraard positief gereageerd”, vertelt Rebekka.

Iedereen welkom

“We streven ernaar om een school te zijn met een groot hart voor iedereen en dan moeten we dit ook waarmaken tegenover mensen die op de vlucht zijn of het minder goed hebben”, gaat de directeur van De Klimtoren verder. “We weten dat deze mensen niet in de best mogelijke omstandigheden leven en we proberen als school te helpen waar we kunnen. Sinds enkele maanden is er een koppel uit het vluchtelingenkamp dat komt poetsen op school. We hebben ondertussen al een woonst geregeld voor deze mensen en daar zijn ze ons heel dankbaar voor. Op onze school zorgen we goed voor elkaar en is iedereen welkom. Net daarom was de aanwezigheid van de mensen van Fedasil op onze kerstmarkt heel zinvol. Ook andere mensen die het financieel moeilijk hebben, waren welkom en hebben we gesteund. Daar dient onze Warmste Kas immers voor.”

4.500 euro

De verkoop van bloemstukken, theelichtjes, kerstkoekjes en ander lekkers gemaakt of gebakken door de kinderen bracht ruim 4.500 euro op en werd op de laatste schooldag van het eerste trimester afgegeven in het Warmste Huis op ‘t Zand in Brugge. (PDC)