Kerstconcert met vier populaire zangers

Al voor de zesde keer organiseren de Lichterveldenaren Mario Vandewalle en zijn moeder Monique Vandierendonck een kerstconcert in Torhout. Dat doen ze op donderdag 26 december in de kerk van Don Bosco. Vier artiesten zingen hun mooiste (kerst)nummers: Luc Steeno, Celien Hermans, Herbert Verhaeghe en Thomas Julian.

Zelfs uit Wallonië

“Nu het eindejaar nadert, zijn we weer aan ons populaire kerstconcert toe”, zegt Monique. “We zorgen voor een gezellige, warme kerstsfeer in een mooi aangeklede kerk. De deuren gaan open om 18.30 uur en de optredens starten om 19.30 uur. De kaartenverkoop loopt momenteel opvallend vlot. We hopen het bordje uitverkocht snel te mogen bovenhalen.”

“Heel wat mensen, onder wie nogal wat senioren, kijken naar de optredens uit”, pikt Mario in. “Ook de artiesten zijn graag van de partij. Ze zullen niet enkel kerstliedjes zingen, maar tevens de mooiste nummers uit hun eigen repertoire. Het zal de moeite lonen om te komen luisteren.”

“Onze leuze luidt al van bij de start van onze concerten dat muziek verbindt”, vervolgt Monique. “Het doet plezier om mensen in aangename omstandigheden te kunnen samenbrengen. We halen er voldoening uit als we na de optredens blijde gezichten zien. De toehoorders komen van heinde en ver, sommigen zelfs uit Wallonië. Onze kersconcerten zijn een vaste waarde geworden.”

Tot in de puntjes

De plaatsen in de kerk zijn genummerd en de toegangsprijs bedraagt net als vorig jaar 35 euro. De tickets worden gereserveerd bij Mario Vandewalle, 0476 50 91 45 of kerstconcerttorhout@gmail.com. Lang wachten is niet verstandig, want de kaartenverkoop loopt zoals gezegd heel vlot.

“We zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is”, verzekeren Monique en Mario. “De mensen kiezen voor een avondje onbezorgd amusement en moeten op hun wenken bediend worden. We hebben in de loop van de jaren al heel wat ervaring opgedaan en weten van aanpakken. Het moet een topconcert worden.” (JS)