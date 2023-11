Kamperen aan schoolpoort om plaatsje te bemachtigen is verleden tijd in Harelbeke

Alle basisscholen in Harelbeke werken voor het schooljaar 2024-25 met een aanmeldingsprocedure om in te schrijven.

In een aanmeldingsprocedure geven de ouders hun schoolkeuze aan. Wanneer onvoldoende beschikbare plaats is op de school naar keuze wordt gekeken naar de afstand in vogelvlucht tot de woning of tot het werkadres van één van de ouders. Diegenen die dichterbij wonen, krijgen dus voorrang. “

Geen kampeertoestanden

Op die manier krijgen de leerlingen een school toegewezen en kan er vervolgens ingeschreven worden in deze school. Dit zorgt mee voor een evenwichtige sociale mix op school”, zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). “Wachtrijen en kampeertoestanden aan de schoolpoort behoren dus definitief tot het verleden. Door op voorhand aan te melden, verhoogt het leercomfort voor de leerling en het onderwijscomfort voor de leerkracht omdat de klasgrootte vooraf bepaald wordt.

“Eenduidig communiceren naar alle ouders met dezelfde communicatietools”

Wanneer je als school leerlingen wil weigeren omdat er geen plaats meer is, ben je decretaal verplicht om te werken via een aanmeldingsprocedure. Door vanaf nu in alle basisscholen hetzelfde systeem van aanmelden in te voeren, kunnen we eenduidig communiceren naar alle ouders met dezelfde communicatietools.”

Voorrangsregeling

Ouders met kinderen geboren in 2022 krijgen tijdig alle informatie per brief. Ouders kunnen ook hulp krijgen bij de brugfiguren of medewerkers op de schoolsecretariaten. Voor broers en zussen en kinderen van personeel geldt een voorrangsregeling. Deze kinderen kunnen tot en met 31 januari 2024 onmiddellijk inschrijven op de school.