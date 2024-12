Juf Rita (62) neemt afscheid van De Sprong: “Voelde me hier altijd zeer gewaardeerd”

Op vrijdag 1 december nam Rita Vanhauwaert (62) officieel afscheid van de kinderen en de collega’s van de Vrije Basissschool De Sprong in Waardamme. Ze kan nu volop genieten van een welverdiend pensioen.

Rita, gehuwd met Jean-Pierre Maes uit de Zuidstraat in Waardamme werkte iets meer dan 15 jaar bij Bauwens in Waardamme. Toen het meubelbedrijf dreigde in faling te gaan, hoorde ze dat ze iemand zochten in de vrije Bassischool van Waardamme om in te staan voor het onderhoud. Rita heeft dan een tijd lang haar job bij Bauwens gecombineerd met een aantal uren poetsen in de school en toen de faling werd uitgesproken ging ze fulltime aan de slag in de school. “In die 24 jaar heb ik vijf directeurs gekend en veel kinderen zien komen en gaan. Ook is mijn takenpakket sterk geëvolueerd. Van enkel poetsen tot meehelpen in de refter, de verantwoordelijkheid dragen van de slaapklas en zelfs opvang tijds de pauzes”, vertelt Rita.

Hoewel Rita het onderhoud voor haar rekening nam, werd ze steevast aangesproken als ‘Juffrouw Rita’. “De verschillende directeurs hebben me altijd gezien als een deel van het team van De Sprong. Ze stonden er ook op dat ik juf genoemd werd. Daardoor heb ik me ook altijd zeer gewaardeerd gevoeld”, verduidelijk juf Rita. Als we haar vragen wat ze het meest zal missen, moet Rita niet lang nadenken. “Het contact met de kinderen. Ik was graag kinderverzorgster geworden, maar destijds heeft het ontbreken van genoeg moderne wiskunde ervoor gezorgd dat ik de studies niet heb aangevat. Hier in de school kunnen werken met kinderen heeft dit een beetje vervangen.” Maar wat haar toch het meest zal bijblijven is het plotse overlijden van Juf Roos (Vandeginste). “Het betekende dan ook zeer veel dat haar dochter erbij was bij mijn afscheid.”

Toekomst

Nu Rita op pensioen is, wil ze de reis naar Turkijke overdoen die ze zeven jaar geleden maakte bij de pensionering van haar echtgenoot Jean-Pierre. Maar er zal nu ook veel tijd vrijkomen om te gaan fietsen al zal ze de school niet volledig loslaten.